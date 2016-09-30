5 yıldır anaokulu işleten okul kurucusu Serkan Öntürkler, açılışı okulda pişirilen "şekersiz ve beyaz unsuz pasta"yı keserek yaptı. Sene boyunca öğrencilerin doğum günü pastaları da dahil hiçbir yiyecekte şeker kullanmayacaklarını söyleyen Öntürkler, "Okulumuzdan şekerin yanı sıra beyaz ekmeği, UHT sütü de çıkardık. Pirinç yerine bulgur tercih ediyoruz. Hamur işini iyice azaltarak meyveleri arttırdık. Menümüzü daha sağlıklı gıdalardan oluşturduk" dedi. Okul Müdürü Fatma İnal Soycan da doğallığı sadece beslenmede değil, dört farklı konuda benimsediklerinin altını çizdi. Soycan "Okulumuz her yönüyle daha sağlıklı ve doğal olmayı hedefliyor. Doğallığı dört ana başlıkta sunuyoruz: Doğal Beslenme, Doğal Öğrenme, Doğal Ortam ve Doğal Materyal. Gördüğünüz gibi okulumuzun meyve ağaçlarıyla dolu çok geniş bir bahçesi var. Çocuklarımız bol oksijenli, doğal bir ortamda şehrin zehirlerinden uzak bir şekilde eğitim alıyorlar" dedi. Soycan; kanser, diyabet, obezite gibi birçok hastalıktaki artışa dikkat çekerek okulun yeni konseptinin bunları engelleme yolunda bir katkı sağlayabileceğini düşündüklerini ve bunun kendileri için bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirtti.



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