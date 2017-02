Selçuk'ta, afet sonrası toplanma yerleri belirlendi

Selçuk'ta afet toplanma alanlarının belirlenmesi ve olası depremlere yönelik tedbirlerin amacıyla TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Afet ve Deprem Bilincini Yaygınlaştırma ve Yapı Stoğunu İyileştirme Komisyonu tarafından Selçuk Belediyesi'nde bir toplantı düzenlendi

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı ve muhtarların da katıldığı toplantıda yapılan sunumlarda Selçuk'ta her mahallede, her vatandaşın ulaşabileceği ilgili genelgelere uygun afet toplanma yerleri ve olası bir depremde yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verildi.



Afet toplanma yerleri ve önemini konu alan toplantıda ilk olarak TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Afet Komisyonu Başkanı Ahmet İncir bir sunum yaptı. Sunum öncesinde İzmir'in ilçe belediyeleri içerisinde Selçuk Belediyesi'nin konuya ilgi gösteren ilk belediyelerden biri olduğunun altını çizdi. İncir sunumunda bu alanların oluşturulması ve gerekli alt yapının hazırlanması sürecinin önemine değindi. Türkiye'nin, özellikle de Ege Bölgesi'nin bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan İncir, 'Deprem afeti oluşturan bir doğa olayı. Deprem tıpkı yağmur gibi, fırtına gibi bir doğa olayı. Afeti oluşturan bizim binalarımız ve orada oluşan can ve mal kaybı. Depremden herhangi bir şekilde kaçış yok. Bizim yapacağımız şey duyarlı olmak. Bu duyarlılık da en başta örgütlenme ile olur. Örgütlenme ilk ailede başlar. Bir sonraki adımı ise muhtarlıklar' dedi.



5 yer planlandı



Toplantıda ayrıca muhtarlar ve katılımcılar tarafından Selçuk'ta AFAD tarafından belirlenen ve kullanılması mümkün olan afet toplanma yerlerinin durumu da tartışıldı. AFAD'ın verilerine göre tespit edilen afet toplanma yerleri olarak belirtilen Tören Alanı, Pamucak'ta bulunan iki alan, Kurudağ Mevkii'nde bir alan, Çorak Mevkii Futbol Sahası civarı gibi yerlerin durumları gözden geçirildi. Başbakanlık genelgesine göre bu yerlerin alt yapı durumu, imar plandaki durumu, afet durumunda rahatlıkla ulaşılabilirliği, engelliler için rahatlıkla ulaşılabilir olması gerektiği belirtilerek; bu yerlerin AFAD onayına sunulması gerektiğini belirtildi.