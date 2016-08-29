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    • Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

    Manisa-İzmir karayolunda hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 09:23
    Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
    İzmir yönüne giden İskender Bolat yönetimindeki 35 AUR 53 plakalı otomobil, dün saat 18.30 sıralarında Sabuncubeli Rampası'na geldiğinde alev aldı. Sürücü Bolat, otomobili yolun kenarına çekerek, eşi Dilek, 7 yaşındaki oğlu Furkan ve 5 yaşındaki Su'yu araçtan indirdi. Yoldan geçen diğer sürücüler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, alevlerin ormanlık alana sıçrama ihtimali gözönünde bulundurularak olay yerine 5 itfaiye aracı ve bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Tamamen yanan araç, demir yığınına döndü.

    Aracın yanışını gözyaşları içinde izleyen 7 yaşındaki Furkan Bolat, "Biz arabanın içindeyken birden dumanlar çıktı. Biz çıkınca arabanın altından ateş çıkmaya başladı. Kardeşimin oyuncakları bizim eşyalarımız çok sevdiğimiz arabamız yandı" dedi.

    Olayda çocukları ile arka koltukta oturan Dilek Bolat ise, "Tatilden Aydın'a evimize dönüyorduk. Birden vites kolundan duman çıktı. Çocukları alıp dışarı çıktık ve araç birden alev aldı "dedi.

    Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Araba Yanma, Araba Yandı

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