Sıcaklık artacak

METEOROLOJİ Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Ege Bölgesi'nin hava sıcaklığı artarak mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği bildirildi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava sıcaklığının mevsim normallerinni üzerine çıkacağını söyledi. Yapılan açıklamada şöyle dendi:





"Bölgemiz Cuma gününden itibaren Akdeniz üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Bu sebeple hava sıcaklığının bölge genelinde artarak mevsim normallerinin kıyılarda 3 ila 5 karasal etkinin yüksek olduğu iç ve kırsal kesimlerde ise 6 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Pazar gününden itibaren ise hava sıcaklığının bölgemizin kuzeydoğu ve iç kesimlerden itibaren azalmaya başlayacağı önümüzdeki hafta ortasında bölge genelinde tekrar mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor."

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