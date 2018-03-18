Şiddetli rüzgardan çatı ters döndü

İZMİR'in Buca ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatısı, havalanarak, ters döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çatıdan kopan parçalar ise sokağa düştü

Olay, öğle saatlerinde, İzkent Mahallesi 1603 Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı apartmanın tentesi uçtu. Çatı ters dönerken, kopan parçalar da sokağa düştü. Gürültüyü duyup, pencereye çıkan mahalle sakinleri, çatının bir bölümünün ters döndüğünü görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Çatıdan kopan parçaların düştüğü sırada sokakta kimsenin olmaması, olası can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Olayın meydana geldiği apartmanın sakinleri ise çatının kısa süre önce yapıldığını öne sürerek, mağdur olduklarını belirtti.



Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce, cuma günü, hafta sonu için fırtına uyarısı yapılmıştı. Tahminlere göre, 50- 75 kilometre hızla esen rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

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