Sığacık'ta sevindiren karar!

İzmir'in Urla ilçesi Sığacık Körfezi mevkisinde kurulmak istenen çipura ve levrek yetiştiriciliği tür ilavesi, kapasite ile alan artışı için verilen 'ÇED olumlu' kararına karşı İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, 'ÇED olumlu' kararını iptal edince karar, temyiz edildi. Danıştay 14'üncü Dairesi'nce idare mahkemesinin kararı onandı. Böylece proje, iptal edilmiş oldu

İzmir'in Urla ilçesi Sığacık Körfezi, son yıllarda kurulmak istenen balık çiftliklerine karşı çevrecilerin mücadelesiyle gündeme gelmeye başladı. Sığacık'ta hayata geçirilmek istenen balık çiftliği projesine karşı başlatılan mücadelede, kazanan taraf çevreciler oldu. İlçenin en güzel koylarından birinde çipura, levrek yetiştiriciliği tür ilavesi, kapasite ve alan artışı için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' kararına karşı İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İzmir Valiliği'ne karşı dava açıldı. Seferihisar Belediyesi, dernekler, sivil toplum örgütleri, çevreciler ve bölgede yaşayanların açtığı davada mahkeme heyeti, 'ÇED olumlu' kararını iptal etti. Karar, temyiz edildi. Danıştay 14'üncü Dairesi'nce de idare mahkemesinin kararı onandı. Böylece proje, iptal edilmiş oldu.

'HAKLILIĞIMIZ TESCİLLENDİ'

Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, doğrunun kalesinin yıkılmadığını ve sonunda haklılıklarının tescillendiğini söyledi. Kararın çok umut verici olduğunu belirten Soyer, "Hukuka, adalete olan inancımızı perçinleyen bir karar. O nedenle çok mutluyuz. Umarım bu karar, Türkiye'nin her yerinde çevre mücadelesi verenler için örnek olur, moral olur" dedi.

Kararın benzer projelere karşı mücadele edenler için ilham verici olduğunu vurgulayan Soyer, aynı projenin söz konusu bölgede tekrar kurulmak istenmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

'BÖLGE TURİZMLE KALKINACAK'

Davanın avukatlığını üstlenen Şehrazat Mercan da mahkeme kararlarının artık uygulanması gerektiğini belirtti. Mercan, "Burada bu projenin, turizmin gelişimini olumsuz şekilde etkileyeceği bilirkişi raporları ile de kanıtlandı. Buraların gelişmesi turizm ve tarımla olacak. Böylece kirletici faaliyetler yaşam alanlarımıza zarar vermeyecek. İdarenin, devletin mahkeme kararlarını dikkate almasını bekliyoruz" diye konuştu.