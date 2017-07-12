Şimdi de İZDENİZ çalışanları grevde. İzmir'de deniz seferleri durdu!

İzmir'de bu kez de İZDENİZ seferleri durdu. Kışın İZBAN çalışanlarının maaşları konusunda anlaşma sağlanamayınca İZBAN seferleri bir süre durmuştu. Bu kez de İZDENİZ çalışanları grev kararı aldı

İzmir'de bugün deniz seferleri durdu. Alınan bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliyat Turizm ve Ticaret A.Ş. (İZDENİZ) ile Türk-İş'e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) arasında yapılan ve 250 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesinde anlaşmazlık yaşandı. Ücret konusunda anlaşma sağlanamayınca İZDENİZ çalışanları grev kararı aldı.



Bu sabah saat 06.00 itibariyle vapur seferleri ve arabalı vapur seferleri tamamen durdu.



TDS Genel Başkanı Dr. Hasan Pekdemir, Karşıyaka Bostanlı Vapur İskelesi önünde açıklama yaptı. Açıklamada şunlar belirtildi: "Türkiye Denizciler Sendikası'nın 66 yıllık tarihinde ilk kez bir grev uygulamasına geçiyoruz. Bu şunu gösteriyor, biz gerçekten diyalogdan yana, barışçıl, her şeyi masa başında konuşarak, tartışarak çözüme ulaşmasını isteyen bir sendikayız. Politik olarak da yaklaşımımız böyle, ama maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir sonuç alamadık. Dün akşam geç saatlere kadar Türk-İş bölge temsilcisi arkadaşlar ile Başkan Aziz Kocaoğlu'yla yaptığımız görüşmelerden de maalesef bir sonuç alamadık. Dolayısıyla görüşmelerden bir sonuç alamayınca da bu sabah itibariyle de grevi uygulamak durumunda kaldık"

İZBAN çalışanları da grev yapmıştı



BÜYÜKŞEHİR DÜN AÇIKLAMA YAPTI

Daha önce de İZBAN çalışanları ücret konusunda anlaşamayınca günlerce süren grev yapmıştı. Grev Ulaştırma Bakanlığı'nın araya girmesi ile son bulmuştu.İzmir Büyükşehir Belediyesi de bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Belediyemiz, ESHOT, İzmir Metro A.Ş., İZBAN ve İZULAŞ'ın koordineli çalışmasıyla, vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamaması ve İZDENİZ grevinden minimum derecede etkilenmesi için gereken tedbirleri almıştır" ifadesine yer verildi.