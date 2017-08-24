Sıraya girmek istemedi, geline takıyı drone ile ulaştırdı

İZMİR'de fotoğraf makinesi ve kamera satışı yapan Gani Güleç, kuzeninin düğününde takı kuyruğuna girmek istemeyince geline takıyı drone ile taktı. Damadın babası ile 5 bin lirayı uc uca ekleyip drone bağlayan Gani Güleç, drone uçurup takıyı geline ulaştırdı

Sıraya girmek istemedi, geline takıyı drone ile ulaştırdı
İzmir'de fotoğraf makineleri ve kamera satışı yapan Gani Güleç, kuzeninin düğününde ilginç bir olaya imza attı. Fatih ve Hülya Dilekçi'nin kır düğününe katılan ve çekimleri yapan Gani Güleç, uzun takı kuyruğuna girmek istemeyince takıyı geline kullandığı drone ile ulaştırdı. Takı törenine geçildiğinde damadın babası ile toplamı 5 bin lira olan paraları uç uca ekleyen Gani Güleç, daha sonra paraları dronea bağladı.  Güleç, daha sonra drone uçurarak 5 bin lirayı gelinle damadın bulunduğu yere gönderdi. Drone ile para geldiğini gören damat ve gelin de kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Drone bağlı paralar sökülerek geline takıldı. İlginç anlar davetliler tarafından kamerayla kaydedildi.

Kaynak: DHA
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