Şirinyer parkı böyle olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en büyük ilçelerinden Buca'nın merkezinde bulunan Şirinyer Parkı'nı yenileyecek. Hazırlanan projeye göre üzerindeki yoğun yapılaşmadan kurtarılacak 69 dönümlük park, çağdaş bir görünüm ve daha yeşil bir dokuya sahip olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üzerinde dağınık bir şekilde bulunan yapılar nedeniyle kaotik bir alan haline gelen Şirinyer Parkı'nı, hayata geçireceği yeni uygulamalarla çağdaş bir kent parkına dönüştürecek. Buca'nın merkezinde 69 dönüm alandaki parkı yeniden ele alan Büyükşehir Belediyesi, hem mevcut yeşil dokuyu koruyarak çoğaltacak, hem de bütün yönlerden yaya erişimine açık, yeşil bir odak haline getirecek. Proje kapsamında park alanındaki dağınık ve yayılmacı bir şekilde konumlanan yapıların tümü kaldırılacak. Hayata geçirilecek kültür merkezi, sosyal merkez ve pazaryeri projeleri bölgeye daha nitelikli, çağdaş ve ekolojik yapılar kazandıracak.



İhale süreci devam eden proje kapsamında, alanının iki yakasını Menderes Caddesi ile Cemil Şeboy Caddesi arasındaki kot farkından yararlanarak birbirine bağlayan bir platform oluşturulacak. Yükseltilmiş park fikri, projenin de ana omurgasını oluşturacak. Mevcut fonksiyonlar, bu omurga etrafında yeniden tasarlanarak "platformu her yönden saran" arttırılmış yeşil doku ile bütünlük oluşturacak. Doğu-batı doğrultusunda açılacak yaya aksları ile toplu taşıma noktalarına günün her saati güvenli ve rahat erişim sağlanacak.



Kültür merkezi, pazaryeri



Şirinyer Parkı koşu, yürüyüş ve bisiklet parkurlarıyla Forbes Caddesi'ne bağlanacak. Park bünyesinde oluşturulacak platformla bağlantılı kültür merkezi, sosyal merkez ve yarı açık pazaryeri kurulacak. Kültür Merkezi, iki adet çok amaçlı salon, sergi alanları, fuayeler, semt kulübü ve servis mekanlarından oluşacak. Şirinyer'in belleğinden gelen açık hava sineması kültürü, amfi şeklinde tekrar yaşatılacak. Sosyal Merkez ise kadın ve çocuk aktivite merkezi, engelli aktivite merkezi, muhtarlık ve kafeterya birimlerinden oluşacak.

Projede öngörülen yarı açık pazaryeri, mevcut pazarı farklı bir alana taşımak yerine, haftanın her günü kullanıma açık olacak ve esnek kamusal kullanımlara da cevap verecek şekilde tasarlandı. Bu kapsamda kurulacak pazaryerine birçok farklı kottan kullanıcı girişi sağlanacak. Pazarcılar için ise yine otopark kotu ve zemin kotundan, servis girişi ve yükleme noktaları oluşturulacak.

Proje kapsamında ayrıca; alanın ve bölgenin ihtiyaç duyduğu otopark, ilgili yönetmeliklerce belirlenen kapasitelere uygun olarak, batı kanadında ağaç bulunmayan bölgede yeraltı otoparkı olarak hayata geçirilecek.



Ağaç sayısı artacak



İzmir Büyükşehir Belediyesi, kara servi, demir ağacı, fıstık çamı ve palmiye ağırlıklı olan yeşil dokunun korunmasına, geliştirilmesine, sürdürülebilir olmasına yönelik tespit ve raporlama çalışmaları tamamlandı. Buna göre, mevcut yapılardan arındırılıp ağaç dokusu korunacak olan Şirinyer Parkı'nda "park niteliğinde olmayan" alanlar da park ve rekreasyon alanına dönüştürülecek; mümkün olan en yüksek düzeyde ağaçlandırma gerçekleştirilecek. Sert zeminler doğal zemin malzemeleriyle birlikte minimumda tutulacak.

Gerek raylı sistem gerekse lastik tekerlekli toplu ulaşımın aktarma noktasında bulunması nedeniyle, proje kapsamında bir aktarma istasyonu da düşünüldü. Alanda bulunan ve Buca'nın gelecekteki su rezervi olan üç adet 'su kuyusu ve koruma alanı' ise, yaklaşma mesafelerinde herhangi bir yapılaşma olmadan yönetmelikler çerçevesinde korunacak.