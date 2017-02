Siyasi kimliğimizi bırakıp Cumhuriyeti savunmalıyız

Yapılan çalışmaları değerlendirmek, vatandaşların öneri ve taleplerini dinlemek için her hafta farklı bir mahallede Halk Toplantıları düzenleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, bu kez Aksoy Mahalle sakinlerini dinledi

Yatırımları anlatan ve halkın sesine kulak veren Başkan Akpınar, yerel yönetimlerin pek çok konuda yetkisiz bırakılmasını eleştirdi ve 'Zor bir süreçten geçiyoruz. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, her şeyi geride bırakmalı; laik, demokratik Atatürk Cumhuriyeti'ne dört elle sarılmalıyız' dedi.



Aksoy Mahalle Muhtarlığı önündeki buluşmaya muhtarlar, meclis üyeleri, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce Aksoy sakini katıldı. Sorunları tek tek dinleyen Başkan Akpınar, eksiklerin çözümü için bürokratlarına talimat verdi. Yapılan hizmetlere teşekkür eden mahalle sakinleri, taleplerini birebir ve samimi olarak aktarabilmekten duydukları mutluluğu da dile getirdi. Halk Toplantısı sonrası esnaf ziyareti de yapan Başkan Akpınar vatandaşla kucaklaştı.



Yerel yönetimler güçlendirilmeli



Halka hizmet konusunda yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Merkeziyetçi bir yönetim anlayışı nedeniyle, yerelde hizmet etmek her geçen gün zorlaşıyor. Kentin kalbini ilgilendiren pek çok şey ne yazık ki bizim yetkimizde değil. Yaptığımız planlamalar daha yarı yoldayken duruyor. Geçmişteki planlama hataları nedeniyle kenti katletme noktasına getirdiler, şimdi de bunu devam ettirmeye çalışıyorlar. Buna izin vermemek için başkanlık yapıyorum. Tüm gücümle ve sizlerin desteği ile, ayağında ayakkabısı olmayan çocuğumuzun hakkını savunmak için çalışıyorum' dedi.



Kötü oyunlar oynanıyor



Başkan Akpınar, 'Bir referandum süreci yaşıyoruz. Cumhuriyet değerlerine her zamankinden daha sıkı bağlanmamız ve Atatürk ilke ve devrimlerine sonuna kadar sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Türkiye'nin kurtuluşu, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i korumaktan geçiyor. Üzerimize oynanan kötü oyunlar eminim ki hayallerde kalacak. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun her şeyi geride bırakmalı; laik, demokratik Atatürk Cumhuriyeti'ne dört elle sarılmalıyız. Yoksa bugünlerimizi çok ararız. Mahallemizdeki tüm sorunları çözebiliriz ancak Cumhuriyet elden giderse işte bunun geri dönüşü yok. Demokrasi varsa varız, yoksa biz de olamayız' dedi.