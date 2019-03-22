Sol ayağı kurtuldu sebze tabağı yedi

Manisa'da yaşayan diyabet (şeker) hastası Selahattin Yanar'ın (55), İzmir'deki Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedaviyle sol ayağı son anda kesilmekten kurtarıldı. Yanar, 55'inci yaş gününü de pasta keserek değil, hastane personelince salatalık, domates, havuç gibi meyve ve sebzelerden hazırlanan doğum günü tabağındaki mumları üfleyerek kutladı.

Manisa'da yaşayan diyabet hastası esnaf Selahattin Yanar, sol ayağının morardığını ve yaralar çıktığını görünce, doktora gitti. Manisa'da gittiği doktorlar, Yanar'ın ayağının bilek kısmından kesilmesi gerektiğini söyledi. Selahattin Yanar, ayağının kesilmesini istemedi. Bunun üzerine Yanar, İzmir'in Buca ilçesindeki Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne geldi. Türkiye'de yalnızca birkaç hastanede bulunan ve yaptığı başarılı tedavilerle dikkat çeken Yara Bakım Kliniği'nde 100 gün boyunca zorlu tedavi süreçleri geçiren Yanar'ın ayağı, kesilmekten kurtarıldı. Hastanede tedaviye başlamadan önce serçe parmağı düşen Yanar, şimdi taburcu olmaya hazırlanıyor.

Yeşil kutlama

Evli ve 6 çocuk babası olan Yanar, kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi. 55'inci yaş gününü de sağlık personelinin yaptığı sürprizle, yaş günü pastası yerine elma, salatalık, domates gibi meyve ve sebzelerden hazırlanan tabağa konulan mumları üfleyerek kutladı. Yanar, "Sağlığıma kavuşunca yeniden doğmuş gibi oldum. Ayrıca da benim doğum günüm. Tedavim iyi gitti, ayağım kurtuldu. En güzeli bu. Tüm doktorlardan Allah razı olsun" dedi. Yanar'ın hastanedeki refakatçiliğini ise konuşma ve işitme engelli oğlu Hasan Yanar (20) yaptı.

Enfeksiyon engellendi

Operatör Doktor Recep Atçı ise, Selahattin Yanar hastaneye geldiği zaman ilk önce ayağını kurtarmaya odaklandıklarını söyledi. Atçı, "100 gün önce hastanemize başvurduğunda, diyabetik ayak dediğimiz, diyabetiğin yaygın komplikasyonlarından biri vardı. Öncelikle ayağını kurtarmak için enfeksiyonu kontrol altına aldık. Zahmetli ve sıkıntılı süreçler sonucunda, çeşitli yara bakımları, pansumanları ve yara bakım ürünleri ile hastamızın ayağını kurtardık. Şu an için ayağı kurtuldu" diye konuştu. Diyabet hastalarında en önemli olanın, bu hastalığı kontrol altına almak olduğunu kaydeden Atçı, hastalara diyabetik ayak bakımı ve eğitimi verdiklerini de ifade etti. Atçı, şunları söyledi: "Diyabetik ayak hastalarına burada, ayağın pansumanı, bakımı, temizliği, hijyeni öğretiliyor. Bunun büyük kısmını bundan sonra evinde yapacak. Aralıklı olarak kontrole gelecek ve bir süre kontrol altında tuttuktan sonra inşallah tamamen düzelteceğiz hastamızı."

Vakit ve sabır gerekiyor

Operatör Doktor Recep Atçı, "Diyabetik ayak bakımı konusu, biraz multidisipliner (çok alanlı) yaklaşım gerektiren, zahmetli, sonuç elde etmek için biraz beklenmesi ve sabredilmesi gereken bir konu. Birçok hastanede yara bakım kliniği bulunmuyor. O nedenle doktorlar, hastaları ayağının kesilmesine yönlendirilebiliyor. Ancak hastalığın biraz yakın ilgi, tedavi ve pansumanlarla birlikte izlenmesi gerekiyor. Eğer ciddi bir kemik tutulumu yoksa, ciddi damar patolojileri yoksa hastanın ayağı kurtarılabiliyor. Biraz vakit ve sabır gerekiyor. Onu herkes gösteremeyebiliyor. Biz, ayağın kesilmesi taraftarı değiliz, en son çare olarak bunu düşünüyoruz. Ama bazı yerlerde ilk çare olarak bu düşünüyor" diye konuştu.