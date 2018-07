Srebrenitsa'da yaşananları anlattı

Srebrenitsa Katliamı'na şahitlik etmiş Nermina Ibranovic, yıldönümü anmaları için geldiği İzmir'de tanıklıklarını anlatarak, "Kopmuş kolları bacakları gördüm, 3 yaşında çocuk şehitlerin mezarları var" dedi

Şefika Bal- 1995 yılında Bosna'da yaşanan Srebrenitsa Katliamı kurbanları, İzmir'de Bosna Sancak Derneği'nde anıldı. Dernek üyelerinden Mehmet Akgül e-Devlet soy kütüğü uygulamasından bulduğu akrabası Nermina Ibranovic'i İzmir'de misafir ediyor. Nermina Ibranovic, soykırım sırasında gördüklerini anlattı. İzmir Bosna Sancak Derneği'ne ziyarette bulunan Ibranovic, dernek üyeleri ile birlikte Srebrenitsa'da ölenler için dua okudu, helva kavurdu.

Bosna'da yaşayan 37 yaşındaki Boşnak öğretmen Nermina Ibranovic katliam sırasında şahit olduklarını anlattı. Ibranovic, "1995 yılında ben Tuzla'daydım. Ancak katliam sırasında kızkardeşim yaralandı, tedavi oldu, şu anda iyi. Hep genç yaşta insanlar öldü" dedi.

"Mezarlarda bir soyadından çok fazla insanı görüyorsunuz" diyen Nermina Ibranovic, "Genç mezarları diye tabir edilen bir bölge var. 3 yaşındaki çocukların bile mezarları orada bulunuyor. Ben katliam sırasında Tuzla'daydım, biz olayları televizyondan gördük. Kopmuş kollar bacaklar, parçalanmış insal bedenleri bunların hepsini kanallarda izledik. Srebrenitsa tarafından bizim şehrimize kaçanlar oldu" şeklinde konuştu.

'Önce işkence etmişler, sonra ölüme terk etmişler'

Katliam sırasında Tuzla'da olan ve Srebrenitsa katliamından kaçarak Tuzla'ya gelenleri gördüğünü belirten öğretmen Nermina Ibranovic, "Srebrenitsa'da yaşananları oradan kaçanlardan dinledim. Tuzla'da yaşayanlar katliamdan kaçanları kendi evlerinde misafir ettiler. Gelenler çok zayıftı, bir deri bir kemik kalmış insanları gördüm. Onlar önce işkence ettiklerini, aç bıraktıklarını, ardından öldürdüklerini söylediler. Artık aramızda büyük sorunlar kalmadı ancak Sırplar hala Türklere karşı çok samimi değiller. Aramızda bir soğukluk var. Sırf Müslüman olduğumuz için bizleri katlettiler, şimdi ellerinde olsa yine yaparlar. Ama artık Türkiye çok güçlü bir ülke ve Türkiye'den Türklerin gücünden kokuyorlar. Türkiye bu şekilde devam ederse bundan sonra bu tür olaylar hiç yaşanmaz" diye ekledi.

'Avrupa, katliama göz yumdu'

İzmir Bosna Sancak Derneği Başkanı Abdullah Gül, "25 sene önce, sürekli insan haklarından bahseden ama herhalde son yüzyılın en büyük katliamına göz yuman Avrupa Birliği, 8372 kişinin katline göz yumdu" diyerek ekledi, "Hatta Amerika eski başkanı Clinton 'Biz bu katliamın bu kadar olduğunu bilmiyorduk' diyebilecek kadar zamanında olaylara nasıl gözlerini kapattıklarını resmen söyledi." dedi.

Katilama tüm dünyanın seyirci kaldığını söyleyen Başkan Gül, "Tüm Avrupa'nın çanak tuttuğu bir katliam yaşandı. Tabii çok acı bir şey bu. Biz Bosna'da yaşayan oradaki tüm kardeşlerimiz adına sene boyunca aslında unutulmaması için çaba sarf etmeliyiz. Ama özellikle bugünlerde katlimdan yeni kuşakların haberdar olması, unutulmaması adına anlatmaya çalışıyoruz. Yalnız Bosna'da değil umuyoruz hiçbir ülkede hiçbir millet böyle bir durumla karşılaşmaz. Artık Bosna'da yaşam normal şekilde devam etse de oradaki Sırplar, Osmanlı'nın acısını Balkan Müslümanlarından çıkarmak istiyor. Her fırsatta binlerce Boşnak'ın katledilmesi ve sürülmesi bunun göstergesi. Biz Türkiye'de yaşayan Boşnaklar olarak her zaman birlik beraberlik içinde durmalıyız. Bizim birliğimiz Balkanlar'da, Bosna'da yaşayan kardeşlerimizin her daim yararına olacaktır" dedi.