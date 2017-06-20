Suriyeli görünümlü Türk dilenci!

Bayraklı Belediyesi zabıta ekipleri, emniyet güçleriyle birlikte ilçenin farklı noktalarında dilenenlere yönelik operasyon düzenleyerek vatandaşların dini duygularını sömürerek haksız kazanç elde edenleri engelledi. Denetimlerde kendilerini Suriyeli olarak tanıtan bazı dilencilerin Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı

Suriyeli görünümlü Türk dilenci!

İzmir'de Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar edenlere yönelik denetim düzenledi. Parklar ve cami önlerini mesken tutan ve özellikle küçük çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilenciler, zabıta ve polis ekiplerini karşılarında görünce panik yaşadı. Dilencilerin birçoğu, dilenmediklerini iddia ederken, kendilerine Suriyeli imajı vererek vatandaşların duygularını sömüren birçok dilencinin Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Belediye ekipleri, vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını istedi.




 

Etiketler; #bayraklı #dilenci
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