'Süslü kadınlar' İzmir'de pedal çevirecek

İzmir'de bisiklete olan farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen 'Süslü Kadınlar' etkinliği 23 Eylül Pazar günü yapılacak

'Süslü kadınlar bisiklet turu' 23 Eylül Pazar günü yapılacak. “Egzoz kokusu yerine parfüm, çiçek kokusu” sloganı ile toplanacak olan kadınlar, Konak Meydanı'nda saat 17.00'de biraraya gelerek pedal çevirecek.

Bu yıl 6.kez düzenlenecek olan ve “Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü” ne de dikkat çeklecek olan tur, eş zamanlı olarak Türkiye ve yurt dışında 65 şehirde de gerçekleşecek.

Çevre duyarlılığı geliştirmek, daha çok kadının bisiklete binmesini artırmak, güvenlik bisiklet yolları istemek amacı ile toplanacak olan kadınlar, şık kıyafetler ile pedal çevirecek.

Konak Meydanı'ndan başlayacak olan bisiklet turu Kültürpark'ta son bulacak.

Yaklaşık 2000-3000 kadar kadının katılması beklenen turda, herhangi bir gruba veya kuruluşa bağlı olmayan gönüllü kadınlar, gelin arabaları gibi süsledikleri bisikletleriyle kentin çehresini değiştirecek.

Tur hakkında detaylı bilgileri: www.suslukadinlarbisikletturu.com