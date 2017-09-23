'Süt Kuzusu', 5 yılda 10 kat büyüdü!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 yılında başlattığı “Süt Kuzusu Projesi” 5. yılını kutluyor. İlk yıl 1 milyon 142 bin litre süt dağıtımı gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yılki dağıtım miktarını toplam 10 milyon 725 bin litreye çıkardı. Süt Kuzusu Projesi çerçevesinde 5 yılda dağıtılan toplam süt miktarı ise 47 milyon 224 bin litreye ulaştı

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerin desteklenmesi amacıyla Türkiye’de “sözleşmeli üretim” modelini uygulayan ilk yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tireli süt üreticilerinden temin ettiği sütlerle 2012 yılının Eylül ayında başladığı “Süt Kuzusu Projesi”nde 5. yılını kutluyor. Tire Süt Kooperatifi işbirliğiyle gerçekleştirilen Süt Kuzusu Projesi ile hem yerli üreticiye destek sağlanıyor hem de gelişme çağındaki çocuklar düzenli süt içiyor. 62 farklı ekiple 388 mahallede kapı kapı dolaşılarak 1-5 yaş arası çocuklar için 8'er litre süt dağıtan Büyükşehir ekipleri, çocuklar ile ailelerini olduğu kadar süt üreticilerini de mutlu ediyor. Dağıtılan sağlıklı sütler, Tire ve çevre köylerdeki yaklaşık 2 bin 500 üreticinin ineklerinden sağılıyor.





Okul Sütü olarak başladı, Süt Kuzusu'na dönüştü



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez 2005 yılında ilköğretim okullarındaki öğrencilere süt dağıtımı ile başlayan “Okul Sütü” projesi, Tire ve civarındaki süt üreticilerine önemli katkı sağladı. 2008 yılında büyük bir kriz yaşayan üreticiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Okul Sütü Projesi”ni Tire Süt Kooperatifi ile uygulamaya başlamasıyla rahatladı. Proje, kısa süre içinde sadece kooperatif üyelerine değil, bütün bölge üreticisine yarar sağladı ve düşmekte olan süt fiyatlarını dengeledi. Okul sütü projesinin başladığı ilk günlerde sütünü bile satamayan üreticinin gelirinde gözle görülür bir artış oldu. Tire’deki süt üretimi de ciddi biçimde artarak bölgede yeniden önemli bir sektör haline geldi. Kooperatif yöneticileri, proje sayesinde bölgedeki "köyden kente göçün" azaldığını söyledi.



Bu önemli proje, 2012 yılının Eylül ayında şekil değiştirerek “Süt Kuzusu”na döndü. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim okullarına süt dağıtma kararı alması üzerine projesini “1-5 yaş arasındaki çocukların evlerine kadar süt götürme” uygulamasına dönüştüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında 40 bin aile ile başlattığı projeyi 2017’den itibaren 3 katı büyüterek 125 bin aileye çıkarttı.



Süt Kuzusu Projesi’nin uygulamaya alındığı 2012’den bu yana geçen 5 yıllık süreçte toplam dağıtılan süt miktarı 47 milyon 224 bin litreye ulaştı. İlk yıl 40 bin çocuğa 1 milyon 142 bin 264 litre süt dağıtımı gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl ise toplam 10 milyon 725 bin 566 litre süt dağıttı. Büyükşehir'in bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği süt dağıtımı ise 5 milyon 77 bin 216 litre olarak kayıtlara geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 1-5 yaş arasında belirlenen yaklaşık 3 bin Suriyeli çocuğa süt dağıtımına da başladı.

