Tarhan: Her kadın tekno-kadın olmak zorunda

Kadınların teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini vurgulayan Fütürist Ufuk Tarhan, ‘Her ne iş yapıyorsanız, ne yaşta olursanız olun teknolojiyi öğrenmek zorundasınız. Benden geçti demeyin. Her kadın tekno-kadın olmak zorunda’ dedi

- Türkiye’nin fütürist iş tasarımları sunan ilk şirketi olan M-Gen’in kurucusu Ufuk Tarhan , Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında İzmir Ticaret Borsası, (İTB) tarafından düzenlenen ‘Gelecek Peşimizde’ başlıklı söyleşide sevenleriyle buluştu. Fütürizm üzerine yaptığı çalışmalar, sürdürülebilir geleceğe dönük tasarladığı iş modelleri ve uygulamaları ile tanınan Tarhan, söyleşide başarılı bir gelecek tasarımını anlattı. Teknoloji konusunda kadın lara tavsiyelerde bulunan Tarhan, ‘Her ne iş yapıyorsanız ne yaşta olursanız olun teknolojiyi öğrenmek zorundasınız. Artık benden geçti demeyin. Bariyerleri kırmak zorundayız. Hele ki kadınlar. Her kadın tekno-kadın olmak zorunda. Artık akıllı şeylerle de geçinmek zorundayız. Artık empati kuracağımız şeyler; robot kardeşler, yapay zekalar… Oyunda kalmak isteyenlerin değişmesi şart’ ifadelerini kullandı.Fütürist, gelecekçi iş modelleri ile tanınan Ufuk Tarhan, ‘Birçok toplumda gelecek çalışmaları artık müfredata girmeye başladı, Türkiye’de bile. Gelecek geldi, hatta bizi kovalıyor. Teknolojiyi nasıl iyi bir yere evirebileceğiz buna bakmamız lazım. ‘Daha bizde olmaz, bu kadar hızlı bize gelmez’ diye düşünen varsa fena halde yanılıyor. Bunları kullanmayan hiçbir tasarımcının, işinde rekabet edebilmesi ya da başkalarını geçebilmesi mümkün değil. 58 yaşındayım, ODTÜ Ekonomi Bölümü’nü bitirdim, okuldan mezun olup işe ilk girdiğimde bilgisayar, faks ya da internet yoktu. 15-20 sene içerisinde işler buraya kadar geldi. Şu anda bilgisayarı olmayan herhangi biri ile bir şey yapabilir misiniz? Mümkün değil. Önceden böyle değildi ama şimdi ne kadar hayatın içinde… Her ne iş yapıyorsanız ne yaşta olursanız olun teknolojiyi öğrenmek artık benden geçti demeyin’ dedi.Özellikle kadınların teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini dile getiren Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü: On senedir hep bunlarla çalışıyorum hemen sindirilecek şeyler değil. Ama bariyerleri kırmak zorundayız. Hele ki kadınlar. Her kadın tekno-kadın olmak zorunda. Teknolojiyi çok iyi kullanmayan bir ebeveynin bir başkasını bırakın, bir başka şeyle empati kurmaya çalışması mümkün değil. Biz artık akıllı şeylerle de geçinmek zorundayız. Artık empati kuracağımız şeyler; robot kardeşler, yapay zekalar… Oyunda kalmak isteyenlerin değişmesi şart. Kodlama dersleri alın. Algoritmayı öğrenin, muhataplarınızın artık sadece insan değil. İş yaptıracağınız akıllı şeylerin nasıl bir sistemle çalıştığını öğrenmeniz lazım. İnsanlığı kurtarmak adına çok çalışmamız gerekiyor. Hepimiz kendimize bir alan seçeceğiz. Robot devrimine uyum sağlamak lazım.Geleceğe şekil verecek olan teknolojik trendler hakkında da bilgiler veren Tarhan, ‘Blockchain (Dijital kayıt defteri), dünyanın kayıt defteri demek. Dijital paraların kayıt defteri olarak başladı ama şu an bambaşka bir yere doğru gidiyor. Aracıları aradan kaldıracak şey olacak. Finansal aracıları devlet kamu noter gibi onay mercilerini ortadan kaldıracak bir şey. Bunu anlamak için size tavsiyem çok küçük miktarda da olsa Bitcoin gibi bir şey alın; sisteme kayıt olun ve nasıl çalıştığını anlayın. Hologram, 3D baskı ve çizgi, giyilebilir teknolojiler, bulut bilişimi, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik gibi konularda araştırmalar yapın. Bunları öğrenin. Teknolojik, tasarımcı ve tedarikçi olun. Yeni çağın altın oranı olan ‘T’ bu’ diye konuştu.