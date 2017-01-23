'Tarih' derken öğrencilerin üzerine yıkılacak

Alsancak'ta yıkılma tehlikesiyle kafes içene alınan tarihi yapılardan birinin arka bölümü çöktü. Mahalle sakinlerini tedirgin eden yapının yan ve arka bölümü telle çevrildi ancak bir aydır müdahale edilmedi. Saint-Joseph Fransız Lisesi'nin sokağında bulunan bina tehlike yaratıyor

Sercan Engerek-



İşimizi yapamaz hale geldik



Yağar, görevlilerin bir ay önce evin yan ve arka cephesine telle çevirdiklerin ifade etti. 'İşimizi yapamaz hale geldik. Kendi yerimizin bir bölümünü kullanamıyoruz. Biz otoparkçıyız. Her gün onlarca araç geliyor. Yaklaşık 7-8 araçlık yerimiz işgal oldu. Kimsenin ekmeğimizle oynamaya hakkı yok. Koyduğumuz arabalardan biri zarar gördü. Sahibi bizi mahkemeye verdi; haklı. Ama biz de haklıyız. Hakkımızı nasıl koruyacağız' diyen Yağar, şunları ifade etti: 'Müdahale edeceklerdi fakat yola araba koyduğumuz için bir zabıta memuru bizi sanırım zıt belledi. Hatamız olabilir ama bu tehlike saçan yapı buradaki tüm insanları ilgilendiriyor. Karşımızda Saint-Joseph Lisesi var. Öğrenciler dağıldığı zaman burası çok kalabalık oluyor. İnsanlar geçiyor buradan.'







'Zeytinburnu gibi mi olsun?'



Otopark çalışanı Yağar, geçen hafta İstanbul Zeytinburnu'nda biri çocuk iki kişinin öldüğü çöken yedi katlı binayı hatırlattı. Zamanında tadilat yapılsaydı belki binanın yıkılmayacağını dile getiren Yağar, 'Ama bu saatten sonra tadilat olsa da kurtarmaz. Zeyinburnu gibi mi olsun burası. İnsanlar mı ölsün. Diyelim ki kafama bir taş parçası düştü öldüm. Dört tane çocuğum var. Kim bakar onları. Evim kira. Perişan olurlar. Anıtlar Kurulu'nun bir an önce müdahale etmesi lazım. Bizim insanlarımız hep böyle. Birileri öldükten sonra geliyor' dedi. Alsancak 'ta eski olduğu için kafes içine alınan binalar yıkılma tehlikesiyle çevrede yaşayan insanları tedirgin etti. Saint-Joseph Fransız Lisesi'nin arka cephesinin baktığı 1465 sokakta bulunan binanın arka bölümünün yıkılmasıyla tehlikenin arttığını belirten çevre sakinleri, bir ay önce Anıtlar Kurulu'na başvuruda bulunduklarını ancak hiçbir müdahale yapılmadığını söyledi. Alsancak 1465 sokakta bulunan tarihi yapı yanında bulunan otopark, hotel ve çevresindeki evlerde yaşayan vatandaşları endişelendirdi. Yapının bulunduğu sokaktan Saint-Joseph Lisesi'nin öğrencilerinin ve mahalle sakinlerinin geçtiğini belirten otopark çalışanı Tahsin Yağar, 'Anıtlar Kurulu'na dilekçe yazdık. Oradan tahmin ediyorum ki belediyeye yazı yazılmış. Konak Belediyesi'nden zabıta komiseri, yardımcısı ve iki memur geldi. Burayı incelediler. Fotoğraflarını çekip gittiler. Akıbetini sorduğumda Anıtlar Kuruluna bilgi vereceklerini söylediler. Fakat bir bilgi verilmemiş. Ya da bilgi verildi ama ilgilenmiyorlar' diye konuştu.Yağar, görevlilerin bir ay önce evin yan ve arka cephesine telle çevirdiklerin ifade etti. 'İşimizi yapamaz hale geldik. Kendi yerimizin bir bölümünü kullanamıyoruz. Biz otoparkçıyız. Her gün onlarca araç geliyor. Yaklaşık 7-8 araçlık yerimiz işgal oldu. Kimsenin ekmeğimizle oynamaya hakkı yok. Koyduğumuz arabalardan biri zarar gördü. Sahibi bizi mahkemeye verdi; haklı. Ama biz de haklıyız. Hakkımızı nasıl koruyacağız' diyen Yağar, şunları ifade etti: 'Müdahale edeceklerdi fakat yola araba koyduğumuz için bir zabıta memuru bizi sanırım zıt belledi. Hatamız olabilir ama bu tehlike saçan yapı buradaki tüm insanları ilgilendiriyor. Karşımızda Saint-Joseph Lisesi var. Öğrenciler dağıldığı zaman burası çok kalabalık oluyor. İnsanlar geçiyor buradan.'Otopark çalışanı Yağar, geçen hafta İstanbul Zeytinburnu'nda biri çocuk iki kişinin öldüğü çöken yedi katlı binayı hatırlattı. Zamanında tadilat yapılsaydı belki binanın yıkılmayacağını dile getiren Yağar, 'Ama bu saatten sonra tadilat olsa da kurtarmaz. Zeyinburnu gibi mi olsun burası. İnsanlar mı ölsün. Diyelim ki kafama bir taş parçası düştü öldüm. Dört tane çocuğum var. Kim bakar onları. Evim kira. Perişan olurlar. Anıtlar Kurulu'nun bir an önce müdahale etmesi lazım. Bizim insanlarımız hep böyle. Birileri öldükten sonra geliyor' dedi.