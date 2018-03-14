Tarım arazisine ruhsatsız AVM iddiası!

Menemen Türkelli'deki tarım arazisine tarımsal depolama yapmak için ruhsat alındığını ancak kaçak ve ruhsatsız AVM yapıldığını belirten AKP'li Menemen Meclis Üyesi Arif Kuran, 'En az 40 bin metrekarelik tarım arazisine ruhsatsız AVM yapıldı. Burada büyük bir imar yolsuzluğu var. En küçük ihtimalle de 20 milyon liralık vurgun var' iddiasında bulundu

Ali Budak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında söz alan ve



Zeytinli bahçe, tarla vasfındaki 15 bin 707 metrekarelik arazi için öncelikle tarımsal amaçlı depo yapmak için ruhsat alındığını belirten Arif Kuran Mart ayı meclis toplantısında 'Tarım arazisinde tarımla alakası olmayan doğrudan 40 bin metrekare kaçak inşaat yapıldı. Şu anda burası bir sürü dükkanın olduğu alışveriş merkezi oldu. Dükkanlar da çalışıyor. Ancak hepsi ya kaçak ya da geçici belgelerle hizmetlerini sürdürüyor. Şu an aktif şekilde hizmet veren bu dükkanlar kaçak yani ruhsatı yok. Burada büyük bir imar yolsuzluğu var. En az 40 bin metrekarelik kaçak yapılaşma ve en küçük ihtimalle de 20 milyon liralık vurgun var. Bu memlekete yazık, günah. Bu memleketin tarım arazileri böyle talan edilemez' dedi.

Yapılaşma kanunlara aykırı

Fade Gıda, Gübre, Toprak Ürünleri, Nakliye, İnşaat, Petrol Ürünleri, Depoculuk ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilileri, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Menemen Belediyesi İmar İşleri Müdürü ve suça iştirak eden kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Arif Kuran, 'İzmir-Menemen, Türkelli Mahallesi K18D14A pafta ve 3606 parsel, kahve civarı mevkiinde 15 bin 707 metrekare yüzölçümlü, içinde iki kat evi bulunan zeytin ağaçlı bağ ve tarla nitelikli tarım arazisi üzerinde İzmir Fade Gıda Gübre, Toprak Ürünleri, Nakliye, İnşaat, Petrol Ürünleri, Depoculuk ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilileri tarafından imar mevzuatına aykırı yapılan inşaat ile imar kirliliğine neden olduğu bildirilmesine rağmen görevlerini gereği gibi yapmayarak, mevzuata aykırı olarak ruhsat veren (verilmiş ise) ve ruhsatsız inşaatın devam etmesine göz yuman (TCK 257) belediye başkanı ve diğer gorevliler ile imar mevzuatına aykırı (TCK 184. madde) olarak inşaat faaliyette bulunan şirket yetkilileri hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında cezalandırılması için kamu davası açılması talebimizde bulunduk' dedi.

Belediye göz yumuyor

Dava konusu idari işlemlere yönelik bilgi amaçlı başvurulara idarelerce bir cevap verilmediğini söyleyen Kuran, şöyle devam etti: Tespit istemimize binaen, Menemen 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017t107 D. iş sayılı dosyasına sunulan kadastro rapor içeriğinden dava konusu parselde, plan tadilat yapıldığı ve buna dayanılarak inşaat ruhsatı verildiği 2407/2017 tarihinde öğrendik. Öğrenmemize rağmen imar mevzuatına aykırı imalat, inşaat faaliyetleri halen devam ediyor. Yapılan tüm resmi müracaatlarımıza rağmen ilgili belediye tarafından cevap verilmeyerek adeta yapılan usulsüz imalatın devam etmesine göz yumulmaktadır.

Bütün yaşanan bu yolsuzluk sürecinin altında adı geçen Menemen Belediyesi Fen İşleri Müdürü Vekili Osman Altunbilek'in görevine devam ettiğini belirten Kuran, 'Osman Altunbilek adlı şahıs belediyenin adeta imar tetikçisidir. İmardaki bütün yolsuz işleri bu adamın eliyle yaptırıyorlar. Vekil olarak görev yaptığında 1 hafta içinde imar izinlerini veriyor. İzinleri 1 haftada gerçekleştiriyor. Bu adamın hakkında daha başka davalar da var. Ceza aldığı davalar da var. Davaları hala Yargıtay'da devam ediyor. Zaten bu işler özellikle Osman Altunbilek'e yaptırılıyor. Dolayısıyla işinden el çektirme gibi bir durum da söz konusu olmuyor. Maalesef bu adam belediyede bu işleri yapanların tetikçisidir. O nedenle de bu adam tercih ediliyor' diye konuştu.

Belediyeden cevap yok!

Menemen Belediyesi Fen İşleri Müdürü Vekili Osman Altunbilek ile görüşmeye çalışmama rağmen görüşemedim. Orada görüştüğüm kişiden ise olayın yargıya taşındığını ve konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeyi kendisinin yapamayacağınız ve Osman Altunbilek'in görevine devam ettiğini ama şu anda yerinde olmadığı için görüşemeyeceğim söylendi. Bu konuyla ilgili de görüşeceği bir şeyin olmayacağını olayın yargıda olduğu belirtildi. İddialarla ilgili Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'den görüş almak istedik ama aramalarıma geri dönüş yapmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında söz alan ve Menemen 'de tarım arazisinin tarım deposu yapmak için imara açıldığını, ancak alanda en az 40 bin metrekarelik alanda ruhsatsız yapılaşmaya izin verildiğini ve izin verenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden AKP Meclis Üyesi ve İşadamı Arif Kuran, 'Zeytinli bahçe, tarla vasfındaki 15 bin 707 metrekarelik arazi için öncelikle tarımsal amaçlı depo yapmak için ruhsat alınıyor. Sonrasında ise tarım arazisine tarımla alakası olmayan doğrudan 40 bin metrekare kaçak inşaat yapılıyor. Şu anda burası bir sürü dükkanın olduğu alışveriş merkezi oldu. Dükkanlar da faal olarak çalışıyor. Ancak hepsi ya kaçak ya da geçici belgelerle hizmetlerini sürdürüyor. Burada büyük bir imar yolsuzluğu var. En az 40 bin metrekarelik kaçak yapılaşma ve en küçük ihtimalle de 20 milyon liralık vurgun var' dedi.Zeytinli bahçe, tarla vasfındaki 15 bin 707 metrekarelik arazi için öncelikle tarımsal amaçlı depo yapmak için ruhsat alındığını belirten Arif Kuran Mart ayı meclis toplantısında 'Tarım arazisinde tarımla alakası olmayan doğrudan 40 bin metrekare kaçak inşaat yapıldı. Şu anda burası bir sürü dükkanın olduğu alışveriş merkezi oldu. Dükkanlar da çalışıyor. Ancak hepsi ya kaçak ya da geçici belgelerle hizmetlerini sürdürüyor. Şu an aktif şekilde hizmet veren bu dükkanlar kaçak yani ruhsatı yok. Burada büyük bir imar yolsuzluğu var. En az 40 bin metrekarelik kaçak yapılaşma ve en küçük ihtimalle de 20 milyon liralık vurgun var. Bu memlekete yazık, günah. Bu memleketin tarım arazileri böyle talan edilemez' dedi.Fade Gıda, Gübre, Toprak Ürünleri, Nakliye, İnşaat, Petrol Ürünleri, Depoculuk ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilileri, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Menemen Belediyesi İmar İşleri Müdürü ve suça iştirak eden kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Arif Kuran, 'İzmir-Menemen, Türkelli Mahallesi K18D14A pafta ve 3606 parsel, kahve civarı mevkiinde 15 bin 707 metrekare yüzölçümlü, içinde iki kat evi bulunan zeytin ağaçlı bağ ve tarla nitelikli tarım arazisi üzerinde İzmir Fade Gıda Gübre, Toprak Ürünleri, Nakliye, İnşaat, Petrol Ürünleri, Depoculuk ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilileri tarafından imar mevzuatına aykırı yapılan inşaat ile imar kirliliğine neden olduğu bildirilmesine rağmen görevlerini gereği gibi yapmayarak, mevzuata aykırı olarak ruhsat veren (verilmiş ise) ve ruhsatsız inşaatın devam etmesine göz yuman (TCK 257) belediye başkanı ve diğer gorevliler ile imar mevzuatına aykırı (TCK 184. madde) olarak inşaat faaliyette bulunan şirket yetkilileri hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında cezalandırılması için kamu davası açılması talebimizde bulunduk' dedi.Dava konusu idari işlemlere yönelik bilgi amaçlı başvurulara idarelerce bir cevap verilmediğini söyleyen Kuran, şöyle devam etti: Tespit istemimize binaen, Menemen 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017t107 D. iş sayılı dosyasına sunulan kadastro rapor içeriğinden dava konusu parselde, plan tadilat yapıldığı ve buna dayanılarak inşaat ruhsatı verildiği 2407/2017 tarihinde öğrendik. Öğrenmemize rağmen imar mevzuatına aykırı imalat, inşaat faaliyetleri halen devam ediyor. Yapılan tüm resmi müracaatlarımıza rağmen ilgili belediye tarafından cevap verilmeyerek adeta yapılan usulsüz imalatın devam etmesine göz yumulmaktadır.Bütün yaşanan bu yolsuzluk sürecinin altında adı geçen Menemen Belediyesi Fen İşleri Müdürü Vekili Osman Altunbilek'in görevine devam ettiğini belirten Kuran, 'Osman Altunbilek adlı şahıs belediyenin adeta imar tetikçisidir. İmardaki bütün yolsuz işleri bu adamın eliyle yaptırıyorlar. Vekil olarak görev yaptığında 1 hafta içinde imar izinlerini veriyor. İzinleri 1 haftada gerçekleştiriyor. Bu adamın hakkında daha başka davalar da var. Ceza aldığı davalar da var. Davaları hala Yargıtay'da devam ediyor. Zaten bu işler özellikle Osman Altunbilek'e yaptırılıyor. Dolayısıyla işinden el çektirme gibi bir durum da söz konusu olmuyor. Maalesef bu adam belediyede bu işleri yapanların tetikçisidir. O nedenle de bu adam tercih ediliyor' diye konuştu.Menemen Belediyesi Fen İşleri Müdürü Vekili Osman Altunbilek ile görüşmeye çalışmama rağmen görüşemedim. Orada görüştüğüm kişiden ise olayın yargıya taşındığını ve konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeyi kendisinin yapamayacağınız ve Osman Altunbilek'in görevine devam ettiğini ama şu anda yerinde olmadığı için görüşemeyeceğim söylendi. Bu konuyla ilgili de görüşeceği bir şeyin olmayacağını olayın yargıda olduğu belirtildi. İddialarla ilgili Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'den görüş almak istedik ama aramalarıma geri dönüş yapmadı.