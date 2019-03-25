TED Aliağa Koleji ödülleri topladı

Child Art Academy tarafından bu yıl 11'ncisi düzenlenen Uluslararası Çocuk Resim Yarışması, Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzlerce çocuğun katılımıyla sonuçlandı.

Bu yıl "En Sevdiğim Ressam" temasıyla çocukların en sevdikleri ressamları ve eserlerini anlatan resimleri ile kıyasıya çekiştikleri yarışmada, TED Aliağa Koleji öğrencileri birincilik ve iki özel ödül aldı. Uluslararası yarışmada TED Aliağa Koleji 4. Sınıf öğrencisi Alperen Öztürk, 15 ülkeden yüzlerce çocuğu geride bırakarak Fikret Mualla'nın "Mutluluk" isimli eseriyle birinci oldu. Yarışmada TED Aliağa Koleji 1. sınıf öğrencisi Mustafa Dikmen ve 2. sınıf öğrencisi Defne Avunduk da özel ödüle layık görüldü. Uluslararası yarışmadan üç ödülle dönen TED Aliağa Koleji öğrencileri, ailelerinin ve İzmir'in gururu oldular.

Birbirinden güzel ve ilginç resimlerin yer aldığı yarışmaya Türkiye, Arjantin, Avustralya, Bosna Hersek, Brezilya, Kanada, Endonezya, Fransa, Hollanda, Macaristan, İtalya, Makedonya, Romanya, İspanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yüzlerce çocuk katıldı.