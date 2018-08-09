Tedavi ettirdikleri kedi, taksi durağının maskotu oldu

Otomobil çarptıktan sonra yaralanan kediyi veterinerde tedavi ettiren İzmirli taksici, bir ayağı kesilmek zorunda kalan ve "Hürrem" adını verdiği sevimli hayvanın yeniden yürümesini sağladı

Yaklaşık bir yıl önce Karşıyaka ilçesi Girne Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kedi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yaşanan üzücü olaya şahit olan Park Taksi Durağı'nda taksicilik yapan 38 yaşındaki Aykut Ger, ayağı ezilen kediyi hemen veterinere götürdü. Kedinin ayağında parçalı kırık olduğunu öğrenen Ger, veterinerin "yaşaması için bacağını kesmeliyiz" önerisine önce karşı çıktı ancak yaptığı araştırmanın ardından ameliyata onay verdi.

Ger, yaklaşık 4 ay süren tedavi süreci boyunca yalnız bırakmadığı kediye "Hürrem" adını verdi. "Hürrem"e taksi durağında bakan hayvansever, iyileşme sürecinin ardından kedinin yeniden yürümesi için uzun süre mücadele etti ve her hafta veterinere götürdü. O süreçte gününün büyük bir kısmını "Hürrem" ile geçiren ve tedavisini aksatmayan hayvansever taksici, kedisinin yeniden yürüdüğünü görünce büyük bir mutluluk yaşadı.

Kedi Hürrem, kısa sürede taksi durağında çalışan şoförlerin ve müşterilerinin ilgi odağı oldu.

"Hürrem, benim için hayata dönüş demek"

Aykut Ger yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini, 2 yıl önce de yaralı karga yavrusunu bir esnaf arkadaşıyla bakıp yeniden uçmasını sağladığını söyledi.

Ayağı kesilmek zorunda kalan kediyle ilgilendikten sonra hayata bakışının değiştiğini belirten Ger, "Hürrem deyince aslında hayata yeniden dönüşü, yaşamın anlamını, iyilik yapmanın ne kadar önemli olduğunu anladım. İyilik yapınca illaki o iyilik size geri dönüyor." diye konuştu.

"Hürrem" sayesinde taksi durağında çalışan tüm arkadaşlarının motivasyonunun arttığını aktaran Ger, daha önceleri kediden ürken bir arkadaşının "Hürrem" sayesinde bu korkularını yendiğini dile getirdi.

"Onun sayesinde durağımızın popülaritesi arttı"

Taksi durağının "Hürrem" sayesinde tanındığını anlatan Ger, şöyle konuştu:

"O bizim durağımızın maskotu ve kısaca her şeyi. Bazen müşterilerimiz arıyor 'Hürrem ne yapıyor' diye soruyor. Neredeyse taksi durağımızın adını değiştireceğiz. Hürrem, taksi durağına gelen müşterilerimize sevimlilik yapar. Onlar da taksiye binmeden önce onu severler. Onun sayesinde durağımızın popülaritesi arttı."

Aynı zamanda İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu hatırlatan Ger, bu göreve seçildikten sonra taksi duraklarında sokak hayvanlarına bakılması için projeler hazırladıklarını kaydetti.

"İş yerine geldiğimde üzerime atlar"

Park Taksi Durağı Başkanı 62 yaşındaki Turgut Ger de yeğeninin Hürrem'i iş yerine getirdiği günü hala unutamadığını aktardı.

Duraklarında birçok kediye baktıklarını anlatan Ger, "Hürrem bizim için çok farklı. Sakatlandıktan sonra bakmaya başladık. Sabah iş yerine geldiğimde üzerime atlar. Ona mamasını veririm. Sonra bahçedeki tulumbada onu yıkarım. Onu çok seviyorum." şeklinde konuştu.

Durak çalışanı 67 yaşındaki Cengiz Duvarcı ise Hürrem sayesinde kedileri sevmeye başladığını söyledi.

Duvarcı, "O bizim için yaşam oldu. Kendisini sevdiriyor. Bol bol oynuyoruz. Soğuk havalarda yanına gelir, beraber vakit geçiririz." dedi.