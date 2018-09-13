Terörist İzmir Havalimanı'nda yakalandı

Terör örgütü PKK lehine Avusturya'da faaliyet gösteren derneklerde sorumlu olduğu tespit edilen D.Ç., İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Avusturya'ya gitmek isterken yakalandı

Terörist İzmir Havalimanı'nda yakalandı
13 Eylül 2018 Perşembe 10:32

İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT İzmir Bölge Başkanlığı ile yürütülen çalışma kapsamında, Avusturya'da bölücü terör örgütü PKK lehine faaliyet gösteren derneklerde sorumlu olduğunu tespit ettiği D.Ç'nin, bu ülkeye gideceği bilgisi üzerine harekete geçti. Adnan Menderes Havalimanı'nda önlem alan ekipler, bugün saat 18.00 sıralarında Avusturya'ya gitmek üzere uçağa binmek için gelen D.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan D.Ç., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #terör #terörist #havalimanı #yakalandı
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