Tire'de incir bahçelerini dolu vurdu

İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, incir bahçelerine zarar verdi

Tire'de incir bahçelerini dolu vurdu
28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:04

Tire'de aralıklarla 2 gündür süren yağmur ve dolu yağışı nedeniyle Küçük Menderes havzasındaki kırsal Dağdere, Başköy, Akçaşehir, Küçük Kömürcü, Büyük Kömürcü, Kemerdere, Eğridere, Dündarlı, Toparlar, Somak, Akyurt, Musalar mahallelerindeki incir ağaçları zarar gördü. Zararın büyük olduğu alanlarda üreticiler, yetkililerden yardım istedi.

Dağdere Mahallesi'ndeki üreticilerinden Turgay Sert, "Sağanak yağmur, bir anda doluya çevirdi. Ağaçların yaprakları dolu nedeniyle delik deşik oldu. İncirler, ciddi derecede zarar gördü. Ekonomik zarar çok fazla. Geçen sene 1 ton incir aldığım arazimden, bu yıl bu kadar ürün alacağımı sanmıyorum" diye konuştu.

Yağışların dağ kesimlerindeki üreticiyi daha çok etkilediğini söyleyen Sert, yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tire #incir
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