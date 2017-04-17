Torbalı'da 10 bin fidanlık orman

Ege Orman Vakfı ile işbirliği yapan Yıldızlar Yatırım Holding, Torbalı Taşkesik mevkiinde 10 bin fidan dikti

Yıldızlar Yatırım Holding, topluma ve doğaya olan sorumluluk bilinciyle Ege Orman Vakfı ile işbirliği yaparak Torbalı-Taşkesik mevkiine 10 bin fidan bağışında bulundu. Ağaçlandırma alanında gerçekleşen fidan dikim töreni, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlkay Ünal, Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, üst düzey yöneticiler ve şirket çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti. Şenlik havasında geçen fidan dikim töreninde, ağaçlandırma alanında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, 'Ağaçlandırma için iş makineleri ile ilk önce teraslama yapılıyor, ardından alanın etrafına tel örgü çekiliyor. Bölgemizde Akdeniz ikliminin hüküm sürmesi nedeniyle fidan dikimlerinin aralık ayında başlayıp mart ayının ortasında bitirilmesi gerekiyor. Fidan dikim işleminin ardından mayıs ayından itibaren 5 yıl süre ile her fidanın dibi çapalanıyor. Bu işlem sayesinde fidanlar gelişimini tamamlayıp, dışarıdan herhangi bir katkı yapmaya gerek kalmadan orman içine karışıyor ve orada yeni bir ekosistem oluşuyor. Bu kapsamda Yıldızlar Yatırım Holding'e 10 bin fidanı doğa ile buluşturmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.



Doğaya karşı sorumluluk



Yıldızlar Yatırım Holding adına plaketi teslim alan Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlkay Ünal da 'Sektöründe lider olan şirket olarak ülkemize ve bölgemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Orman ürünleriyle hizmet verirken bu çalışmalarımızı doğaya zarar vermeden gerçekleştiriyoruz. Orman ve Su işleri Bakanlığı'nın desteklediği çalışmalar ile ham madde ihtiyacımızın bir kısmını karşılıyoruz. Endüstriyel ağaçlandırma son yıllarda tekrar anlam kazanmaya başladı. Biz de bu tarz çalışmaları destekliyoruz. Sosyal sorumluluk çalışmalarımıza da bu doğrultuda yön veriyoruz. Doğaya karşı sorumluluğumuzun bilincinde olan bir firma olarak ağaçlandırma çalışmalarımıza devam edeceğiz' diye konuştu.



