Torbalı'nın 47 yıllık şebekesi yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Torbalı merkezinin 1970’lerden kalma içme suyu şebekesini baştan sona yeniliyor. 273 kilometrelik şebekenin maliyeti 46.7 milyon lira olacak

Eskiyen içme suyu şebekeleri nedeniyle su sıkıntısı yaşayan çevre ilçeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla sağlıklı ve kesintisiz suya kavuştu. Bu ilçeler arasında yer alan Torbalı’da İZSU, 2004 yılından bu yana 135 milyon liralık yatırım yaparak pek çok önemli alt yapı sorununu çözdü. 7.2 milyon liralık yatırımla Torbalı arıtma tesisi, 5,1 milyon liralık yatırımla da Ayrancılar-Yazıbaşı atık su arıtma tesisleri hizmete alındı. 46 su kuyusu açılarak Torbalı’nın susuzluk sorunu çözüldü. 368 kilometre uzunluğunda içme suyu, 196.5 kilometrelik kanal şebekesi döşendi. İlçede yatırımlarına hız kesmeden devam eden İZSU, son olarak Torbalı ilçe merkezinde 1970’lerden kalma içme suyu şebekesini yenilemek için çalışmalara başladı.



İZSU Genel Müdürlüğü, 46.7 milyon liraya mal olan yatırım kapsamında 19 kilometresi asbest iletim hattı olmak üzere, Torbalı'da toplam 273 kilometrelik içme suyu şebekesini yeniliyor. Yeni imara açılan bölgelerde de içme suyu hatları oluşturuluyor. İlçedeki yaklaşık 60 mahalleyi kapsayan yatırım 2019 yılında başlarında tamamlanacak.





Gurgur Dağı'na su deposu yapılıyor



Şubat ayında başlayan imalat çalışmaları kapsamında şu ana kadar Çaybaşı Mahallesi’ndeki imalatlar tamamlandı. Atatürk Mahallesi’nde şebeke yenileme çalışmalarının önemli bir bölümü bitirildi. Gurgur Dağı’nda 700 metreküplük içme suyu deposunun inşaatına başlandı. İletim hatlarının yenileme çalışmaları ise devam ediyor.



8 milyon liralık yatırımla Torbalı’nın Türkmenköy, Yoğurtçular, Karaot, Korucuk, Özbey, Yeniköy, Ahmetli ve Sağlık mahallelerinde 88 kilometrelik içme suyu yatırımlarını tamamladıklarını, Ayrancılar Mahallesi’nde de 99 kilometre PVC şebeke ile 15 kilometrelik asbest iletim hattını uzun ömürlü ve basınca dayanıklı borularla yenileyeceklerini belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Torbalı’nın pek çok mahalle ve köyünde bugüne kadar 369 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi yeniledik. Şimdi de ilçe merkezinde 1970’li yıllardan kalma içme suyu şebekesini baştan sona yeniliyoruz” diye konuştu.



