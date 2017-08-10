Trafiğe takılan ambulansın yolunu vatandaşlar açtı

İzmir'de sirenlerini çalarak trafikte ilerlemeye çalışan 112 Acil ekibinin bulunduğu ambulans, tramvay çalışması yürütülen bölgede yaklaşık 20 dakika bekledi

İsmet Kaptan Mahallesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğünün de yar aldığı istasyondan, bir hasta için yapılan çağrı üzerine hareket eden 112 Acil ekibinin bulunduğu ambulans, Sezer Doğan Sokağı'nda sirenlerini çalarak ilerlemeye çalışırken trafiğe takıldı.



Montrö Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü tramvay çalışmaları ve mesai çıkışı nedeniyle oluşan araç yoğunluğu dolayısıyla bölgede trafik durma noktasına geldi. Yoğun trafik nedeniyle araçlar ilerleyemezken, yolun uzun süre açılmamasına vatandaşlar da tepki gösterdi.



Ambulansın, siren çalarak bulunduğu bölgeden yaklaşık 20 dakika boyunca çıkamaması üzerine, bir vatandaş, Montrö Meydanı'ndaki trafiği durdururken, Şehit Nevres Bulvarı'ndaki yolu ise çevredeki bir esnaf kapattı. Vatandaşların çabasıyla açılan yolda güçlükle ilerleyen ambulans, bölgeden ayrıldı.



Trafiğin açılmasına yardımcı olan Metin Bava, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda 112 Acil Sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulansların sıklıkla trafiğe takıldığına şahit olduklarını, duyarlı bir vatandaş olarak yolu açmak için yardım ettiğini söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediyesin yürüttüğü tramvay çalışmalarından dolayı trafiğin sürekli aksadığına dikkati çeken Bava, "112 Acil Sağlık ekiplerinin burada olmasından dolayı merkezden çıkan ambulanslar tıkanan trafikte sıkıntı yaşıyor. Geçen gün Behçet Uz Çocuk Hastanesine gelen ambulansta bir hasta trafik yoğunluğu nedeniyle vefat etti. Biz de duyarlı vatandaş olarak bu trafik sıkışıklığını açmak için yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bugünlerde burada trafik polisi de görev yapmamaktadır. Bu trafik yoğunluğunda hiçbir trafik polisi bulunmuyor." görüşünü ileri sürdü.



Öte yandan, vatandaşların yardımıyla yoluna devam edebilen ambulansın, Alsancak bölgesinde rahatsızlanan bir kişiye müdahale etmek için 112 istasyonundan çıkış yaptığı, hasta yakınının bir süre sonra çağrı merkezini arayarak bu kişinin durumunun düzeldiğini ve ambulansa ihtiyaç kalmadığını bildirdiği öğrenildi.





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