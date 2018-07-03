Trafik levhasına çarpan üniversiteli öldü!

İzmir'in Narlıdere ilçesinde otomobili ile trafik işaret levhasına çarpan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Trafik levhasına çarpan üniversiteli öldü!
03 Temmuz 2018 Salı 15:25

Tolga Akımcılar (24) idaresindeki 06 UA 088 plakalı otomobil, Mustafa Kelam Sahil Bulvarı'nda trafik işaret levhasına çarptı.

Savrulan otomobil duvara çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü Akımcılar araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen AKS 110 ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Akımcılar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tolga Akımcılar'ın Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğrenci olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #narlıdere #kaza
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