Tramvay'ın Konak'ta viyadük altından geçişi onaylandı

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Konak tramvayının Konak Meydanı geçişinde, yolun deniz tarafından viyadük altından mevcut otopark, kaldırım ve yeşil alanın bulunduğu kesimden geçişini onayladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü 12,8 kilometre uzunluğunda, 20 istasyonlu Konak tramvayı hattının yapımında sıra Konak Meydanı geçişine geldi. Üçkuyular'dan biri kara, diğeri deniz tarafından ayrı ayrı gelen iki hat, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yapımı süren karayolu altgeçidinden sonra deniz tarafında yanyana getirildi. Gidiş-geliş iki hattın Konak Meydanı geçişi, viyadüklerin altından mevcut otopark, kaldırım ve yeşil alanın üzerinden yapılacak. Konak Meydanı'nın 'tarihi sit' olması nedeniyle hattın geçiş planı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderildi. Kurul, tramvayın geçişini onayladı.



Deniz tarafında kaldı



Konak tramvayı projesinde daha önce Konak Meydanı geçişi, yine viyadüklerin altından ancak kara tarafından öngörüldü Konak tünelinden ve Varyant'tan inen araçlar, Alsancak yönüne gitmek için Atatürk Caddesi'ne döndüğü kavşakta tramvayla kesişeceği için burada trafik ışığı düzenlemesi yapılacaktı. Ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin görüş sorduğu Karoyalları 2. Bölge Müdürlüğü, tramvay geçişlerinde kırmızı ışıkta bekleyecek araçların yoğun saatlerde Konak Tüneli içinde birikme yaratacağı gerekçesiyle bu geçişe olumsuz baktı. Bu nedenle projede revizyona gidildi. Konak'ta Belediye'nin ve Başbakanlık Ofisi'nin yanından geçmesi planlanan tramvay, yolun deniz tarafına alındı.







