Tramvay kiraları değil ama trafiği etkiledi

Halkapınar'dan Fahrettin Altay'a kadar uzanan tramvay hatları yeni yapılmasına rağmen halk tarafından çok beğenildi. Daha henüz birinci ayını doldurmayan tramvay 1 Temmuz'a kadar ücretsiz sefer yapacak. Tramvay geçtiği yerlerdeki kira ve ev fiyatlarını çok etkilemedi

Ayşegül Başcı - Gülsen Elbir- Tramvay hattının yakınlığı ve uzaklığının emlak fiyatlarında ne gibi bir değişiklik yarattığı ile ilgili Alsancak ve Karşıyaka'daki emlakçıların görüşünü sorduk. Tramvay hattının geçmesi emlak fiyatlarındaki artışta tek etken değil. Alsancak Kıbrıs Şehitleri'nde emlakçılık yapan Halil Türkoğlu tramvaydan henüz bir şey anlamadığını daha yeni faaliyete geçtiğini ve hâlâ ücretsiz olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: Evlerin satılma ya da kiralanma durumu yalnızca tramvay duraklarına bağlı değil. İZBAN, otobüs ve vapur duraklarının yanı sıra mevsimler de fiyatları etkiliyor. Alsancak'ta İZBAN, otobüs, vapur hizmetleri varken tramvay çok gereksiz bir girişim oldu. İşe gidiş ve geliş saatlerinde Alsancak'tan Basmane Garı'na 1 saatte gidip gelebiliyoruz. Tramvay yüzünden semtin trafiği İstanbul trafiğinden beter oldu. Bu yüzden tramvayın halka yararından çok zararı dokundu.

Çiçeklerle beraber müşteriler de açar

Gayrimenkul sektörüne 1971 yılında girdiğini belirten İngiliz Rodman Gil Ostrander ise bu sektöre Kanada'da başladığını, Kanada ve Birleşik Devletler'de RE/MAX'ın inşaat sektöründe çalıştığını dile getirdi. Tramvayı sevdiğini ve kullandığını söyleyen, tramvayın emlak fiyatları üzerinde çok büyük bir değişiklik yaratmadığını her şeyin stabil olduğunu dile getiren Rodman Gil, "Ben 19 ülkede bu işi icra ettim, biliyorum. Fiyatlarda % 30 bir artış söz konusu lakin bunun sebebi tramvay değil daha çok ekonomiyle alakalı bir durum. Tramvay yolunun bununla pek bir alakası olmaz genelde mevsimlerle alakadır. Mesela bahar ayında çiçeklerle beraber müşteriler de açar bizim için. Her ülkede bu böyledir. Bahar pazarı dediğimiz bir pazardayız yani şu an. Bakıldığı zaman tramvay yolunun tek başına bir etkisi yok. İZBAN olsun, otobüs hatları olsun, otobana yakınlığı, tramvaya yakınlığı olsun bunların bütünü fiyatları etkiliyor. Tramvayı izole ederek ayrı bir köşeye koyamazsınız" diye konuştu. Son olarak Ostrander, tramvay henüz yapım aşamasındayken İzmir'de olmadığını, geçen yıl İstanbul'dan İzmir'e geldiğini, o sıralarda da müşteri kaybının ya da kazancının olup olmadığıyla alakalı bilgi sahibi olmadığını söyledi.