Turizm sektörü İzmir'de buluştu

36 ülkeden katılımcının bir araya geldiği Travel Turkey'in açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu yıl 20 bin metrekare gibi dev bir alanda yapılan fuarı daha da büyütmek için çalışacaklarını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türk fuarcılığına kazandırdığı Fuar İzmir'de fuar ve kongre bereketi yaşanıyor. Aynı gün kapılarını açan 11. Travel Turkey ve 3. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen “Erken Rezervasyon Kampanyası”nın 2018 lansmanı yine Fuar İzmir'de gerçekleştirildi.



Açılış maratonu Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen turizm sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği 10. Travel Turkey ile başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun evsahipliğindeki açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da katıldı.





Daha da büyütmek için çalışacağız



Açılış töreninde konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, Travel Turkey'in her yıl biraz daha büyüdüğünü belirterek, "Bu yıl 20 bin metrekareye ulaştık. Bu sene ilk kez Çin ve Tayland gibi ülkeler katıldı. Bize düşen görev her sene biraz daha geliştirerek, ev sahipliğini daha iyi yapmaya çalışarak ülkemizin turizm ve hizmet sektöründe kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Yarından itibaren 12. fuarda daha iyisini yapmak üzere çalışmaya başlayacağız" diye konuştu.









Büyük başarı



Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, küçük hedeflerle başlayıp Türkiye'nin en önemli turizm fuarı olan Travel Turkey'in bu derece yükselmesinin büyük başarı olduğunu belirterek, bunu sağlayan Başkan Aziz Kocaoğlu, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve sponsorlara teşekkür etti. Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin turizm alanında eli güçlü bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye dünyada başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı zenginliklere sahiptir. Dünyada aynı anda en çok balonun havalandığı şehir Nevşehir'dir. Kapadokya peri bacalarıyla dünyanın en önemli turizm destinasyonlarındandır. Destanlara konu olmuş büyük uygarlığa Troya'ya ev sahipliği yapan Çanakkale dünyadaki ender şehirlerinden biridir. Her türlü güzelliğe ve zenginliğe sahip bir ülkeyiz. Dünyanın en büyük arşivi Türkiye'nin kendisidir. Dünyanın en zengin kütüphanesi ise Anadolu topraklarının kendisidir" diye konuştu.





Yeni atılımlar ve işbirlikleri



İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye'nin Efes’ten Kapodokya’ya, Sümela’dan Ayasofya’ya, Selimiye’den İshakpaşa’ya adeta bir açık hava müzesi olduğunu belirterek, "Çanakkale’den Batman’a, Nevşehir’den Kahramanmaraş’a her şehrimiz ayrı bir güzelliğe sahip. Özellikle İzmir ve yöresi eşsiz doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri, uygun iklim şartları, tüm yıla yayılan turizm olanakları, konaklama ve ulaşım alt yapısıyla turizme geniş bir potansiyel sunmaktadır. Bu anlamda her şehir her ülke her bölge dünya turizm pastasından payını alabilmek için büyük bir yarışa girmiştir. Bireylerin sınırlı zamanını en güzel ve en verimli bir biçimde değerlendirmesine imkan sunan ülkeler özellikle tercih edilebilir bir duruma gelmiştir. Travel Turkey de yeni atılımlara yeni işbirliklerine olanak sağlayacaktır" dedi.



Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise ülkemizin sonsuz güzelliklerinin sergilendiği fuarda tarihin coğrafyanın, medeniyetler arasında köprü olmuş barış ve kardeşliğin merkezi olan Kapadokya’yı tanıtmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.







İzmir bunu hak ediyor



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy da yaptığı konuşmada, ülke turizmini geliştirme yönündeki ilk çabaların 1926 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatıldığını hatırlatarak, şunları dile getirdi:



"Travel Turkey için İzmir'i seçerken 'yer bakmaya gerek yok, o yer İzmir' dedik ve fuarı İzmir'e taşıdık. O gün üzüldük, İstanbul'dan İzmir’e taşırken. Ama biz İzmir'i seçtik. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Aziz Kocaoğlu’na şükranlarımı iletiyorum. Maddi ve manevi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İzmir bunu hak ediyor. 11 yıldır aralıksız gelmiş olduğum bu fuarda İzmirlilere şükranlarımı sunuyorum. 1000 metrekarede başlayıp, 20 bin metreye ulaşarak salonları doldurduğumuz bu fuar başarıya ulaşmıştır."



İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş içinde bulundukları modern fuar tesisini kente kazandıran Başkan Aziz Kocaoğlu’na ve Travel Turkey’i İzmir'e getiren Başaran Ulusoy'a teşekkürlerini sundu.



Türkiye ile turizm alanında işbirliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı Hukuk İşleri Müdürü Taras Krykun ise "Burada bulunan herkes seyahat sektörünün iyiliği için çalışmakta. Dünya bir kitaptır ve seyahat etmeyenler bu kitabın birinci sayfasını okumaktadır" diye konuştu.



Türk Hava Yolları Yurtiçi Satış Başkanı Halil İbrahim Polat bu tür etkinliklerin turizme yeni bir ivme kazandırırken dışa açımda ise negatif algıyı düzeltmede ciddi birer adım olduğunu söyledi.



Fuar Medya Ana Sponsoru Hürriyet Gazetesi Reklam Direktörü/İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan, 11 yıldır Travel Turkey Fuarı'yla iç içe olmaktan gurur duyduklarını belirterek, organizasyonda tüm emeği geçenlere teşekkür etti.





Turizm sektörünün kalbi İzmir'de atıyor



Yaşanan krizler nedeniyle sıkıntılı bir sürece giren turizm sektörü Fuar İzmir'de umut tazeledi. Çıtasını her geçen yıl daha da yükselten Travel Turkey İzmir, binden fazla katılımcı ve 36 ülkenin turizm profesyonelini İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmir’de buluşturdu. 10 Aralık'a kadar açık kalacak fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenleniyor. Fuarda, seyahat acenteleri, tur operatörleri, iş ve kongre turizmi firmaları, bakanlıklar, konsolosluklar, oteller, tatil köyleri, yat ve kurvaziyer turizmi/marina, uluslararası turizm otoriteleri ve borsaları, kafe ve restoranlar, aktif ve macera turizmi, belediyeler, bankacılık ve sigorta firmaları, kültür turizmi, valilikler, il kültür turizm müdürlükleri, dalış okulları, spor turizmi, kalkınma ajansları, havayolları, turizm teknolojisi, turizm birlik ve dernekleri, kafe, bar, otel ekipman firmaları, turizm taşımacılığı, turizm medyası, eğitim turizmi, bilgi ve enformasyon teknolojileri, medikal kuruluşlar ve sağlık kuruluşları yer alıyor.





36 ülke, 1284 katılımcı



Fuara bu yıl 36 ülkeden ve 54 ilden toplam 1284 katılımcı dahil oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde gerçekleşen “Erken Rezervasyon Kampanyası”nın 2018 lansmanının da yapıldığı fuarda, Almanya, Avusturya, Bahreyn, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin Halk Cumhuriyeti, Etiyopya, Fransa, Gana, Gürcistan, Endonezya, Fas, Filistin, Güney Afrika, Güney Kore, Irak, İngiltere, İsrail, İtalya, Kırgızistan, Makedonya, Malezya, Namibya, KKTC, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Tayland, Tunus, Türkiye, Özbekistan, Vietnam, Uganda, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan yer alıyor.





Otel ekipmanlarına özel bölüm



Turizmin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkan otelcilik sektörü için de Travel Turkey İzmir’de özel bir bölüm oluşturuldu. ‘Otel Ekipmanları Özel Bölümü’ adı altında oluşturulan alanda fuara gelen katılımcı ve ziyaretçiler, isteklerini karşılayacak seçenekleri inceleme fırsatı bulabiliyor. Fuar kapsamında; Fuar İzmir’in B holünde gerçekleşecek olan Turizm Ulaşım Özel Bölümü’nde çok sayıda otomotiv firması turizm taşımacılığına yönelik yeni ve en çok ilgi çeken modellerini sergileniyor.





Ukrayna için önemli bir fırsat



11. Travel Turkey Uluslararası Destinasyon Partneri olarak fuara katılan Ukrayna ile Türkiye arasında pasaportsuz seyahat olanağının bulunması nedeniyle birliktelik ayrı bir önem kazanıyor. Turizm potansiyelinin artırılmasında Travel Turkey İzmir önemli bir rol oynayacak. Ukrayna’dan Türkiye’ye 2014 yılında 657 bin, 2015 yılında ise 706 bin 551 kişi gelirken; 2016 yılında turist sayısı bir milyon 45 bin oldu. Travel Turkey İzmir Fuarı ile birlikte 2018 yılında turist sayısının daha da artması bekleniyor. Ayrıca katılımcılar arasında yapılacak ikili görüşmelerle birlikte ticari anlaşmaların da geliştirilmesi hedefleniyor.





İzmir'de Nevşehir rüzgarı



Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi ve turizm sektörü temsilcilerinin partner il konukları olarak katıldığı fuarda, bölgedeki otel ve acenteleri, turizm alternatiflerini profesyonellere tanıtacak. Fuarda, yeni turizm anlaşmaları, görüşmelerin yapılması ve bölge turizmine katkı sağlanması hedefleniyor. Bünyesinde Göreme Milli Parkı ve dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Kapadokya’yı barındıran Nevşehir, ülkenin önemli turistik bölgelerinin başında yer alıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Troia’nın, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişinin 20. yılı olması nedeniyle ilan edilen ‘2018 Troia Yılı’nın tanıtımı için de, ‘Travel Turkey İzmir’de etkinlikler düzenlenecek.