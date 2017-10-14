Türk Eğitim Vakfı’ndan İzmir’e 50. Yıl Umut Ziyareti

İzmir’de yerel ve idari yöneticiler, bağışçılar ve bursiyerlerle bir araya gelen TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, ‘Bu ziyaretlerle eğitim için daha çok insanımızın seferber olmasını sağlamayı hedefliyoruz. İzmir bizim için son derece önemli, potansiyeli yüksek bir şehir. İlk şubemiz olan İzmir 46 yıldır faaliyette. Bu dinamiğin içinde büyük başarılara imza atmış olduğunu görüyoruz. İzmir’de yakaladığımız başarının büyüyerek devam etmesini arzu ediyoruz’ dedi

Ali Budak- Vizyoner işadamı merhum Vehbi Koç önderliğinde 205 hayırsever tarafından kurulan ve 1967’den bu yana başarılı ve maddi olanakları kısıtlı gençleri destekleyen Türk Eğitim Vakfı, 50’nci yılı kapsamında eğitime desteği yaygınlaştırma hedefiyle saha ziyaretlerine devam ediyor. ‘50. Yıl Şube Umut Ziyaretleri’ başlığı altında düzenlenen saha ziyaretlerinin altıncı adresi İzmir oldu.



‘Sadece İzmir’de 19 binin üzerinde gencimize eğitim bursu sağlandı’



Toplantıda konuşan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, İzmir’i ziyaret etmenin mutluluğu içinde olduklarını belirterek ‘Bugüne kadar toplamda İzmir ve çevre illerde 32.751, sadece İzmir’de 19.143 gencimize eğitim bursu sağlandı. İzmir’de halen eğitimine devam eden 404 öğrencimiz bulunuyor. 2011 yılında İzmir Balçova’da Türk Eğitim Vakfı Cumhuriyet Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu hizmete açtık. Türkiye’nin 51 farklı ilinden 65 kız öğrencimiz burslu, 307 öğrencimize ise ücretli olarak burada kalıyor. İzmir şubemiz faaliyete başladığından bu yana toplamda 214 hibe ve vasiyet bağışçımız aydınlık yarınlara destek verdi. Hayırsever bağışçılarımıza bir kez daha minnetlerimi sunuyorum’ dedi.



İzmir potansiyeli yüksek bir şehir



Saha ziyaretleriyle eğitim için daha çok insanın seferber olmasını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Yırcalı, sözlerine şöyle devam etti: İzmir bizim için son derece önemli, potansiyeli yüksek bir şehir. Şubemizin geçmişine baktığımız zaman 46 yıldır bu dinamiğin içinde büyük başarılara imza atmış olduğunu görüyoruz. İzmir’de yakaladığımız başarının büyüyerek devam etmesini arzu ediyoruz. İzmir’in yerel ve idari yöneticilerinden de TEV'in eğitim faaliyetlerine destek çağrımızı bir kez daha yeniliyorum. Başarılı ve öğrenmeye kendini adayan gençlerimizin eğitimine destek olarak onlara yeni ufukların kapılarını aralayabilmek için elbirliği ile daha çok çalışmamız gerekiyor.



- Vizyoner işadamı merhum Vehbi Koç önderliğinde 205 hayırsever tarafından kurulan ve 1967’den bu yana başarılı ve maddi olanakları kısıtlı gençleri destekleyen Türk Eğitim Vakfı, 50’nci yılı kapsamında eğitime desteği yaygınlaştırma hedefiyle saha ziyaretlerine devam ediyor. ‘50. Yıl Şube Umut Ziyaretleri’ başlığı altında düzenlenen saha ziyaretlerinin altıncı adresi İzmir oldu. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan İğnebekçili, TEV Yönetim Kurulu Üyesi Bengü Mısırlıoğlu, TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, TEV bursiyerleri ve İzmir'li bağışçılar ile eğitim dostu iş ve sanayi dünyasının tanınmış isimleri bir araya geldi.Toplantıda konuşan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, İzmir’i ziyaret etmenin mutluluğu içinde olduklarını belirterek ‘Bugüne kadar toplamda İzmir ve çevre illerde 32.751, sadece İzmir’de 19.143 gencimize eğitim bursu sağlandı. İzmir’de halen eğitimine devam eden 404 öğrencimiz bulunuyor. 2011 yılında İzmir Balçova’da Türk Eğitim Vakfı Cumhuriyet Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu hizmete açtık. Türkiye’nin 51 farklı ilinden 65 kız öğrencimiz burslu, 307 öğrencimize ise ücretli olarak burada kalıyor. İzmir şubemiz faaliyete başladığından bu yana toplamda 214 hibe ve vasiyet bağışçımız aydınlık yarınlara destek verdi. Hayırsever bağışçılarımıza bir kez daha minnetlerimi sunuyorum’ dedi.Saha ziyaretleriyle eğitim için daha çok insanın seferber olmasını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Yırcalı, sözlerine şöyle devam etti: İzmir bizim için son derece önemli, potansiyeli yüksek bir şehir. Şubemizin geçmişine baktığımız zaman 46 yıldır bu dinamiğin içinde büyük başarılara imza atmış olduğunu görüyoruz. İzmir’de yakaladığımız başarının büyüyerek devam etmesini arzu ediyoruz. İzmir’in yerel ve idari yöneticilerinden de TEV'in eğitim faaliyetlerine destek çağrımızı bir kez daha yeniliyorum. Başarılı ve öğrenmeye kendini adayan gençlerimizin eğitimine destek olarak onlara yeni ufukların kapılarını aralayabilmek için elbirliği ile daha çok çalışmamız gerekiyor.