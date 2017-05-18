Türkiye'ye model oldular

URLA Kadın Girişimi ve Üretim ve İşletme Kooperatifi 3 yaşında. Olağan Genel Kurulu'nu yapan kooperatifin 3 yılda büyük gelişme kaydettiği açıklandı. Kadın Kooperatifi'nin aynı zamanda ortağı olan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, "İstanbul'da uluslararası toplantıda koopereratifimizin modelini anlattım, katılımcılar çalışmalarımıza büyük ilgi gösterdi" dedi



Urla Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen Genel Kurul'un Divan Başkanı Hatice Yenişehirli, kadın girişimcilerin büyük bir özveri ile kooperatiflerini büyüttüklerini söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Düriye Kayserlioğlu ise 2016 yılında ortakların ülke genelinde birçok kentte etkinliklere katıldığını ve kooperatifi tanıttığını söyledi. Kayserlioğlu, büyüyen kooperatifin, 2017 yılının ilk üç ayının da karlılık oranlarını artırarak tamamlandığına işaret etti. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, kadın kooperatifinin çocuğu gibi olduğunu ve sağlıklı büyümesinin tüm ortakların özveri ve çalışmaları ile gerçekleştiğini söyledi. İstanbul'da geçen hafta katıldığı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) toplantısında Urla'daki Kadın girişimcileri ve kooperatif çalışmalarını ve çalışma modelini anlattığını söyledi. Uyar, “Bu toplantının en önemli konusu sizler oldunuz. Bunden sonra sizleri İzmir dışından da arayan çok olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Buradaki en önemli unsur üreten kadın ve örgütlü bir yapı olması. Burası hiçbirimizin ama hepimizin. Yaptığımız her çalışmada ayrıca bizim yanımızda oluyorsunuz" dedi.



Urla Kadın Girişimi Kooperatif ortakları mutfak atölyesi, tekstil atölyesinin yanısıra İskele Mahallesi'nde çay evi işletiyor. Kadın girişimciler genel kurul toplantısında tarımsal alanda da çalışma kararı aldı.

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