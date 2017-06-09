Uğur Dündar'a hakarete 10 bin TL ceza

Tanınmış televizyoncu ve gazeteci Uğur Dündar'a Twitter hesabından hakaret ettiği iddiasıyla, bir özel hastanenin yönetim kurulu başkanı Eyüp Turan, 10 bin lira manevi tazminata mahkum oldu

Televizyoncu ve gazeteci Uğur Dündar, avukatı Murat Ergün aracılığıyla mahkemeye başvurup, Eyüp Turan'ın, geçen yıl 25 Temmuz ve 28 Ağustos'ta Twitter hesabından kendisine yönelik olarak küfür içerikli paylaşımlarda bulunduğunu öne sürdü. Turan'ın her iki paylaşımından dolayı 20 bin lira manevi tazminat ödemesi talebiyle İzmir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.



İzmir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında Uğur Dündar'ın avukatı Murat Ergün ile davalı Eyüp Turan'ın avukatı Hasan Altaş katıldı. Avukat Murat Ergün, "Davalı inkar etmesine rağmen buna ilişkin delil sunmadığından davanın kabulüne karar verilmesini istiyoruz" dedi. Eyüp Turan'ın avukatı ise davanın reddine karar verilmesine talep etti.



Hakim Nihat Ayyılmaz, eylemlerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu belirterek, davanın kısmen kabulü ile 10 bin lira manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyen yasal faiziyle birlikte Turan'dan alınarak Dündar'a ödenmesine karar verip duruşmayı bitirdi.



Eyüp Turan'ın avukatı temyize başvuracaklarını söyledi.