Umut'un parkta öldürülmesi davası ertelendi

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde 5 yıl önce parkta oynayan 6 yaşındaki Umut Ceylan'ı öldürdüğü iddiasıyla, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından dosyası bozulup tahliye edilen 35 yaşındaki Can Kayı'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, avukatlara, sanığın cep telefonu konuşmalarıyla ilgili bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi

27 Ağustos 2012 tarihinde parkta oynarken, rastgele açılan ateş sonucu beline isabet eden kurşunla ağır yaralanan Umut Ceylan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yapılan balistik incelemede çocuğun ölümüne neden olan kurşunun, olayın ardından başka bir suç kapsamında tutuklanan 'Uyuşturucu kullanma, yaralama, hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan Can Kayı'da ele geçirilen tabancadan atıldığı belirlendi. Sanık Can Kayı, yargılama sürecinde bu suçtan tahliye edildi, 'Adam öldürmüye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından yargılandığı başka bir davadan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle cezaevinde kaldı.



ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLDİ



İzmir'deki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 yıl önce yapılan son duruşmada, Hüseyin Yaşar Özyavuz başkanlığındaki mahkeme heyeti, 'Çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi öldürmek' suçlamasıyla sanık Can Kayı'yı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Ardından ceza, olası kasıt sebebiyle ömür boyu hapse indirildi. Daha önce Umut'un ölümüyle ilgili yargılandığı davada tahliye edilen sanık Can Kayı'nın tutuklanmasına, silah bulundurması ve sabıkalı olması sebebiyle cezada indirim uygulanmamasına da karar verildi.



YARGITAY KARARI BOZDU



Gerekçeli kararın çıkmasının ardından, karar duruşmasındaki mütalaasında sanığın beraatini talep eden Cumhuriyet Savcısı Fatih Genç ile sanığın avukatı Ersin Gülsoy ve Seyit Ahmet Akyüz, temyiz için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararı bozdu. Kayı, Aydın E Tipi Cezaevi'nde başka suçtan olan cezasını tamamlayıp bir süre önce tahliye oldu.



DURUŞMAYA KATILDI



Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün üçüncüsü yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Can Kayı ve avukatı Seyit Ahmet Akyüz, Umut Ceylan'ın ailesinin avukatı Özge Eşsizhan Yavuz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy katıldı. Duruşmada, sanık Can Kayı'nın o dönemde kullandığı cep telefonu hattının, olay ve sonrasındaki günde görüşme ile mesajlaşma detayları ve sinyal noktaları ile baz istasyonu bilgilerinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) CD içerisinde gönderildiği ve buna ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya konulduğu belirtildi. Sanık avukatı Akyüz ile Ceylan'ın avukatı Yavuz, bilirkişi raporunu inceledikten sonra beyanda bulunmak üzere süre verilmesi talebinde bulundu.



Bu talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı eylül ayına erteledi.

Kaynak: