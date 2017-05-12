Urla, Balıklıova sahil düzenlemesi Haziran'da bitecek

Urla Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Urla ilçe sınırları içerisindeki altyapı, park, bahçe ve sahil düzenlemesi çalışmaları hızla yapılıyor. Zeytinalanı'nda Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün yaptığı Kültür Merkezi inşaatı tamamlanma aşamasına gelirken, Balıklıova'daki sahil düzenlemesi de Haziran ayı sonunda hizmete açılacak

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Urla'da yapılan çalışmaların bir bölümünü denetledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan ve yapılması planlanan altyapı ve fiziki düzenlemeler hakkında bilgi aldı. Zeytinalanı semtindeki Kültür Merkezi inşaatını gezen Başkan Uyar, tamamlanan Tarık Akan Parkı ve İBB tarafından gerçekleştirilen sahil bandındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Uyar, daha sonra Kalabak'ta yenilenen Sadi Usta Parkı, Belediyeciler Sitesi önündeki parke zemin kaplama çalışmalarını denetledi. İskele URİT önündeki bedesten düzenleme yatırımı ve kordonda yapılacak düzenleme hakkında da son gelişmeleri değerlendiren Başkan Uyar, Balıklıova'da yapılan ve haziran ayı sonunda hizmete girecek 18 bin metrekarelik sahip düzenlemesini de gezdi. Son olarak Gülbahçe'de Yüksek Teknoloji Üniversitesi ile enterre olan sevgi yoluna giden Başkan Uyar, burada üniversite öğrencileri ve halk ise sohbet etti. Yapımı tamamlanan ve Urla Belediyesi'nin destek verdiği Gülbahçe Melek Camii'ni de gezen Başkan Sibel Uyar, dolaştığı bölgelerde halkın isteklerini de dinledi. Belediye Başkanı Sibel Uyar 111 kilometre uzunluğunda sahili 800 kilometrekareyi aşkın geniş alanıyla Urla'ya hizmet götürdüklerini anımsattı. Başkan Uyar, yerleşik nüfusa göre bütçe yapan Urla'nın yaz aylarında büyük artışlar gösteren bir nüfusa hizmet verdiğini de belirtirken, "Gelişen ve hızlı büyüyen bir ilçeyiz. Tüm isteklere yetişmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.



