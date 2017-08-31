Urla'da Balıklıova Rekreasyon Alanı açıldı

Hem Urlalılara hem de ilçeye gelecek konuklara alternatif yaşam alanı olarak oluşturulan Balıklıova Rekreasyon Alanı, en büyük bayramlarımızdan ve en büyük zaferlerimizden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açıldı

Yaklaşık bir buçuk yıldır süren çalışmalar sonucunda Balıklıova yeni bir cazibe merkezi kazandı. Köy halkının yanısıra tüm İzmirlilerin kullanabileceği Balıklıova Rekreasyon Alanı, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve Urlalılar’ın katılımıyla açıldı.



KÖYLÜNÜN MALI KÖYLÜDE KALACAK



Bu sözümüzü bugün bir kez daha tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz diyen Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, “Geçen yıla kadar barakalarla işgal edilen bu sahil şimdi Balıklıova Rekreasyon Alanı olarak gerçek sahiplerinin yani sizin elinizde bir yıldız gibi parlayacak. Yıllarca tel örgüyle çevrili bu sahile giremeyen köylüm, halkım bu plajın keyfini rahat rahat sürecek” ifadelerini kullandı.



Uyar konuşmasına şöyle devam etti;



“Bilenler bilir, fakat bilmeyenler için söylemem gerekir ki; Bu projeyi oluşturmadan önce Balıklıova halkıyla defalarca burada buluştuk. Fikir alışverişlerinde bulunduk. Öncelikle onların beklentilerini karşılayacak bir alan yaratmaya çalıştık. Onlar istedi, biz uyguladık. Çocuklar ve gençler oyun ve spor alanları istediler. Bizler de Spor ve çocuk oyun alanları oluşturduk. Uzun zamandan beri aktif olarak tiyatro çalışmaları yapan tiyatrocu köylülerimiz tiyatro istediler, mini bir amfi tiyatro dizayn ettik. Üreticilerimizi de unutmadık. Alın teriyle işlediği toprağında yetiştirdiği ürünlerini satabileceği bir üretici pazarı kurduk. Pazar tezgahlarımızda börülcesinden, pembe domatesine, bamyasından bu yıl üretecekleri çileğe kadar tarımda Urla’nın can damarı olan Balıklıovanın ürünlerini bulabileceksiniz”



“KADINLARIMIZIDA UNUTMADIK”



Semt Evi inşa edilerek, kadınların dönüşümlü çalışıp para kazanabilecekleri bir kafeterya açtıklarını belirten Başkan Uyar; “ Öncelikle kadın, çocuk ve engelli bireylerin yararlanacağı Semt Merkezimizde Kadın Sağlığı, Kadın Hakları, Liderlik, Girişimcilik, El Sanatları, Geleneksel Gıda İşleme eğitimleri vereceğimiz gibi çocuklarımız ve gençlerimiz için satranç, akıl ve zeka oyunları, masa tenisi, İngilizce, gençleri güçlendirme seminerleri ve daha sayamayacağım kadar çok eğitimler vermeye başlayacağız. Sahili ve denizi temizledik, düzenledik. Köye turizm amaçlı gelen ziyaretçi sayısını arttırarak köyün ekonomisine can suyu sağlamaya çalıştık” şeklinde konuştu.



NEFES ALINACAK ALAN



Bu alan ile Balıklıovada yeşil alanın yüzde 10 arttığının altını çizen Uyar; “Tam tamına 8 bin 426 bitki diktik. Çevre güzelleşti. Bu projemiz ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin Sağlıklı Şehir Planlaması yarışmasına başvurduk. Bizim amacımız ilçemizdeki herkesin lokmasını büyütmek. Bu süreçte bazı çevrelerden baskılara, spekülasyonlara maruz kaldık. Ama bugün dün olduğu gibi çok şükür itibarımızla, şerefimizle, namusumuzla dimdik ayaktayız. Mücadelemizde asla ve asla doğrumuzdan şaşmadık. Çünkü doğrunun kalesi asla yıkılmaz. Bizler bu görevde olduğumuz müddetçe hiçbir kişisel menfaat olmadan, etnik köken, din, mezhep, hemşehri ilişkisi gözetmeksizin hiçbir insanımızı ayırt etmeden çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Herkes adil bir siyasal-toplumsal düzende yaşama hakkına sahiptir. İşte bu yüzden bizler, Hak, hukuk, adaletten asla vazgeçmeyeceğiz. Güzel Urla’mın tüm güzel insanlarının varlık içinde birlik içinde özgür biçimde yaşaması için HAK HUKUK ADALET demeye devam edeceğiz” dedi.



DEMOKRAT BELEDİYECİLİK



Buraya gelirken buranın nasıl olduğunu çok merak ediyordum. Çünkü burası hakkında çok tartışmalar oldu diyen İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise şunları söyledi:

“ Sibel Başkan’ı burayı ranta açacak diye baya suçluyorlardı. Bizim belediye başkanlarımız gökdelenlere ranta açmazlar yerlerini. İşte gördüğünüz gibi halkın kullanabilecekleri plaj açıyor. Sibel Başkanım Sosyal Demokrat Belediye Başkanlığını seçildiği günden bugüne gösteren ve uygulayan bir başkanımızdır. Bazı şeyler yapınca gerçekten çok güzel oluyor. Ama bunlar yapılırken kolay olmadı. Sibel Başkanımız burası için çok zorluklar çekti ama hiçbir zaman pes etmedi. Burası da Hak’kın, Hukuk’un ve Adalet’in simgesi bir yer oldu. Çünkü burası daha önceden haksız, hukuksuz, yasal olmayan yapıların olduğu bir yerdi. Ama şimdi tüm halka açık bir alan oldu. Biz yasaların yanındayız. Babamızda olsaydı, kardeşimizde olsaydı o evler yıkılacaktı. Böyle güzel bir yer kazandırdığı için ben Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Burası halkın yeri ve sizin yerinize açıyoruz.”



Başkan Uyar’a alanı Balıklıova’ya kazandırdığı için teşekkür eden Balıklıova Muhtarı Akın Yılmaz, “Başkanım Allah sizden razı olsun. Buralara artık rahat rahat gelip denizimize girebiliyoruz. Çok güzel ve kapsamlı bir alan oldu. Tüm Balıklıova’ya hayırlı olsun” dedi.



Açılışın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Grup 12’den Sonra Fasıl Topluluğunun konseri gerçekleşti. 7’de 70’e herkesin katıldığı konserde Urlalılar keyifli bir gece yaşadı.



Balıklıova Rekreasyon Alanı’nda Neler Var?



18 bin metrekare alanda oluşturulan Rekreasyon Alanında; 220 metre uzunluğundaki sahil bandı, çocuk oyun alanları, amfi tiyatro, spor alanları yürüyüş ve bisiklet yolları, futbol sahası ve plaj voleybol alanı, Semt Merkezi, kafeterya, oturma alanları, ayrıca köyün üretici kadınlarının kullanacağı kadın üretici pazarı da alanda yer alıyor.