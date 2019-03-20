Urla'da üretici pazarı kuruldu

Urla'da üreticinin ürünlerini doğrudan tüketiciye sunması için üretici pazarı kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamada Urla Ziraat Odası Başkanlığı işbirliği ile her hafta Salı günü Cumhuriyet Meydanı’nda üretici pazarının kurulacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Sibel Uyar, tanzim satış yapılmasının sorunları geçici olarak çözdüğünü, üreticiden tüketiciye tanzim satış için bir üretici pazarı kurduklarını aktardı.

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan ise gerçekleşen projenin çok doğru olduğunu vurgulayarak, "Amacımız tarımın, üretimin bitmesini önleyip üreticimize bir pazar alanı daha oluşturarak vatandaşlarımızın sağlıklı ve ucuz ürünleri almasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.