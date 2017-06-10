Ütü masasında ders çalıştı, TEOG'da sadece bir yanlış yaptı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, ailesi çiftçi olan 8'inci sınıf öğrencisi Kadir Karcı, boyuna göre ayarlaması kolay olduğu için ütü masasında ders çalışarak hazırlandığı TEOG'da sadece bir soruyu yanlış cevaplayıp, Türkiye ikincileri arasına girdi

Kiraz ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Hüseyin Keli Mezrası'nda Ege Bölgesi Sanayi Odası Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Kadir Karcı, babası Yüksel Karcı, annesi Zeynep Karcı ve ağabeyi Mustafa Karcı ile birlikte yaşıyor. Çiftçilik ve hayvancılık ile geçinen ailesine yaz aylarında yardım eden Kadir Karcı, kışın ise derslerine çalışabilmesi için babaannesi Fatmaana Karcı'nın yanında kalıyor. Bu yıl TEOG için daha sıkı ders çalışmaya başlayan Karcı, yaz döneminde ailesiyle Alaşehir'de üzüm toplamaya gitmek yerine destekleme ve yetiştirme kurslarına devam etti. Gösterdiği çabanın sonucunu alan Karcı TEOG sınavında sadece bir soruda hata yaptı ve Türkiye ikincileri arasına girdi.



PİLOT OLMAK İSTİYOR

"ÜTÜ MASASINDA DAHA RAHAT ÇALIŞIYORUM"

"BEN REZİLLİK ÇEKTİM SEN ÇEKME"



ARKADAŞLARI OKUL ÇIKIŞINDA TARLAYA GİDİYOR



EBSOV'DAN BURS SÖZÜ

İleride Türk Hava Kuvvetleri'nde pilot olmak istediğini söyleyen Kadir, "Fen ve Teknoloji dersinden küçük bir hata yaparak 1 yanlış yaptım. TEOG sınavında bütün soruları yanıtlamak istiyordum. Oysa en çok sevdiğim ders Fen ve Teknoloji dersi. Öğretmenlerim ile ders çalışma programı yaptım, sınav zamanlarında her gün 4 saat çalıştım. Sınav olmadığı zamanlar aileme çiftçilik ve hayvancılıkta yardım ediyorum. Eğer tarlaya gideceksek yanıma test kitaplarımı alıyorum" diye konuştu.Ütü masasında daha rahat ders çalıştığını söyleyen Kadir, "Sınav döneminde ütü masasını babaanneme taşıdım. Boyunu yükseltip, alçaltarak ayarlayabiliyorum. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının çok faydasını gördüm. Yazın yapılan kurslara da katıldım" dedi.Kadir Karcı'nın 80 yaşındaki babaannesi Fatmaana Karcı ise, babasının kendisini okutmadığını anlatarak, "Babam muhtara 1 çanak bal verdi, benim kaydımı sildirdi, keçilerin ardına koydu. Öğretmenim çok söyledi 'Okut bu kızı okuyacak' dedi. Babam okumamı istemedi. Ben karlarda bu dağlarda keçi güderdim. Ben rezillik çektim sen çekme çok çalış dedim. O gece yarılarına kadar ders çalıştı, ben namaz kıldım, dua ettim" diye konuştu.Kadir'in sayısal derslere ilgi gösterdiğini belirten Fen ve Teknoloji Öğretmeni Yeşim Pınarotağ, "Okulumuz kırsal bölgede olduğu için öğrencilerimizin çoğu okul çıkışı ailelerine hayvan bakımında, tarlada ve diğer işlerde yardım ediyorlar. Kadir’in ailesi bu konuda özverili davranarak sınavı olduğu dönemlerde ders çalışabilmesi için babaannesi ile kalmasını sağladı" dedi.Okul Müdürü Mahir Barut da Kadir'in çok çalışkan ve algısı yüksek bir çocuk olduğunu ne okul zamanı ne de kurs süresince hiç devamsızlık yapmadığını belirtti. Barut, "Notlarının hepsi 5, bu yıl karne puan ortalaması 99 ve takdir aldı. Kar yağdığı zaman beni ilk arayan o olurdu. Herkes 'Tatil mi diye sorarken, O okul var mı' diye sorardı. Öğretmenlik hayatımda okulun olmadığına üzülen tek çocuk O oldu. TEOG sonrası Ege Bölge Sanayi Odası Vakfı ile görüştük. Vakıftan lise için burs sözü aldık. Ege Bölge Sanayi Odası Vakfı Kadınlar Birliği de burs ve yardım sözü verdi" dedi.