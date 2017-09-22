Uyuşturucu operasyonunda 2'si polis 6 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si polis 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan polislerin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yardımcı oldukları, bunun karşılığında rüşvet alarak suçu görmezden geldikleri ileri sürüldü

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak ilçesi Kadifekale semtinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarının bazı polislerle irtibatta olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İzmir merkezli İstanbul, Konya, Şanlıurfa ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 25 şüpheliden 5'i polis 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden 4'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis memurları T.C., Ö.S., K.A., M.D. ve O.S. ile diğer şüpheliler S.Ö., Y.B., R.Ö., M.T., H.N., K.B., İ.S., H.İ.Ç., Z.B. ve M.T. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olma, rüşvet alma, görevi kötüye kullanma' suçlarından adliyeye sevk edildi. Polis memurları Ö.S. ve T.C.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Polis memurları O.S. ve K.A. ile 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, polis memuru M.D. ile 4 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.