Uzmandan deprem açıklaması: Devam edecek

İzmir'in Menemen ile Manisa'nın Akhisar ilçelerinde, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmesinin ardından açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu tür depremlerin zaman zaman olacağını söyledi

Depremlerden birinin Menemen hattında, diğerinin ise Akhisar tarafında olduğunu belirten Sözbilir, iki depremin de farklı faylarda oluşan depremler olduğunu kaydetti. Sözbilir, "Bölgesel ölçekte baktığımızda İzmir'den Balıkesir'e kadar uzanan bir fay zonu var. İzmir- Balıkesir transfer zonu adıyla anılıyor. Bu fay zonu içerinde Seferihisar, Tuzla, Gülbahçe fayı gibi bir fay hattı var. Bu fay zonu içerisinde bulunan faylar, kırılıyor, deprem üretiyor. Yaşanan olay bu. Bu faylar birbiri ile bağlantılı olduğu için birbirini tetikleyebiliyor. Yaşanan iki deprem de birbirini tetikleyen depremler" dedi.

Bu büyüklükteki depremlerin olabileceğini aktaran Prof. Dr. Sözbilir, meydana gelecek depremlerin, yine bu büyüklükleri geçmeyeceğini söyledi.