Uzundere yeniden doğuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “yüzde 100 uzlaşma” ve “yerinde” dönüşümle gerçekleştirdiği Türkiye’nin ilk kentsel dönüşüm projesi olan Uzundere ’de birinci etabın binaları yükselmeye başlarken, 422 konutluk ikinci etabın uzlaşma görüşmeleri de tamamlandı. Sosyal donatı ve yeşil alanları, yenilenmiş alt yapısıyla bölge, şimdiden yeni bir çekim merkezi olmaya aday gösteriliyor.

Binalar yükseliyor

Çarpık ve sağlıksız yapılaşmaya karşı İzmir’in farklı bölgelerinde kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmeye başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 280 konut ve 33 iş yerini kapsayan ilk proje olan Uzundere’de hızlı ilerliyor. Yüzde 100 uzlaşma ve yerinde dönüşüm özellikleriyle Türkiye’deki kentsel dönüşüm çalışmaları için “milat” olarak tanımlanan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nde binalar yükseldikçe hak sahiplerinin heyecanı da artıyor.Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 12 bin 809 metrekare büyüklüğündeki ilk etapta mevcut kullanımlar ve talepler dikkate alınarak farklı büyüklüklerde projelendirilen 9 blok, 280 konut 33 iş yerinin inşaatı hızla devam ediyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 19 bin 974 metrekare büyüklüğündeki ikinci etapta da hak sahipleriyle uzlaşmaları tamamlandı. Yine kullanımlar ve talepler dikkate alınarak farklı büyüklüklerde projelendirilen 12 blok, 422 konut, 40 işyeri için yakın zamanda ihaleye çıkacak.Projenin tamamı bittiğinde, 32 hektar alanda 3500 birim konut / konut altı ticaret ile merkezi iş alanında ticaret, ofis ve otel kompleksi, buz pisti, yarı olimpik yüzme havuzu, basket, futbol sahaları, tenis kortu gibi spor, eğitim ağırlıklı bir spor kompleksi, sosyal ve kültürel merkezler, pazar alanı, otopark alanları, yeşil alanlar ve yenilenmiş alt yapısı ile yakın çevresi için çekim merkezi olacak yeni bir yaşam alanı kazanılacak.