Uzundere’deki JES’e mahkemeden ‘dur’ kararı

Uzundere'deki jeotermal santral kuyuları için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edildi. İptali köylerinin geleceği için çok önemli olduğuna dikkat çeken Uzundere halkı, ‘İptal kararı köyümüzün geleceği için büyük önem taşıyor. Mahkeme doğa lehine karar vermiştir’ dedi

Ali Budak- Çevreye ve halk sağlığına verdiği zararla bilinen jeotermal santraller için verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararı daha mahkeme tarafından iptal edildi. İzmir'in Karabağlar İlçesi Uzundere Köyü'nde zeytinlik alanların, tarlaların, nehir yatağının ve yerleşim alanlarının yanı başında, Adem Petrol isimli şirket tarafından yapılmak istenen sondaj yöntemi ile jeotermal kaynak arama faaliyetine karşı açılan davada mahkeme doğa lehine karar verdi.



Mahkeme ‘Dur’ dedi

Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği ve mahalle halkı tarafından açılan davada mahkeme, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün vermiş olduğu ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararını bozdu. Dosyayı inceleyen İzmir 1. İdare Mahkemesi karar metninde zeyincilike ilgili mevzuatı, daha önce verilen yargı kararlarına ve bilirkişi inceleme raporlarına atıfta bulundu ve ruhsat sahasının etrafındaki 3 kilometre yasal sınırın içerisinde zeytin alanlarının olduğunun bilgisini verdi.

‘Çevreye zarar vermemesi mümkün değil’

Verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun'un 20. maddesine aykırı olduğunu belirten mahkeme kararında ‘... söz konusu faaliyette zeytinliklere zarar vermeden, kimyaevi atık bırakmayan, toz ve duman çıkarmayacak şekilde faaliyette bulunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlaşıldığından ...’ ifadelerine yerdi. Mahkeme heyeti kararı oy çokluğu alırken mahkeme başkanı karara şerh düştü. Mahkeme başkanı kararı mevzuata aykırı bulmazken yine ÇED sürecenin işletilebileceğine dikkat çekti.



‘Köyümüzün geleceği için umut oldu’

Karar konusunda açıklamalarda bulunan Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, projenin iptal edilmesinin köylerinin geleceği açısından önemine dikkat çekerek, ‘Karar, köylüler için bir umut oldu. Yıllardır köyün etrafı kentin pislikleri ile çevrelenmişti ki bu karar köylüler için mücadele edilebilirse kazanım elde edebileceğini gösterdi. 300 yıllık köyümüzün geleceği de kurtulmuş oldu ama sadece köyümüz için değil İzmir için de önemli bir karar. Bu süreçte yanımızda olarak emek veren Bin Umut Derneği gönüllülerine, avukatlar Şehrazet Mercan ile Arif Ali Cangı'ya, ekolojist Ertuğrul Barka'ya ve gazetecilere teşekkür ediyoruz. Konunun uzmanı kişiler ile mücadele eden halkın yan yana olması durumdan başarılı olabileceğini görmüş olduk’ dedi.

Köylüler direnmişti

Hukuki süreç devam ederken şirket sondaj çalışmalarına başlamış buna karşı da Uzundere halkı iş makinelerinin çalışmasını durdurarak sondaj alanında direniş başlatmıştı. İki hafta kadar süren direniş yürütmeyi durdurma kararının çıkması ile sonlanmıştı. N Ali Budak