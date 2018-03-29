Vapurda okuyana kitap hediye

Alsancak-Bostanlı vapuruyla seyahat edenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kütüphane Haftası sürprizi ile karşılaştı. Yolculukta kitap okuyan vatandaşlara, alkışlar eşliğinde bir kitap ile üzerinde 'Ben okuyorum ya sen?' yazılı kokart ve ayraç hediye edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 26 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası için birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. Kitap okumayı özendirmek amacıyla geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 'vapur yolculuğu sırasında kitap okuyan vatandaşlara' yeni bir kitap hediye edildi. Bu sürpriz, yolculardan büyük beğeni aldı.



Katılımcı demokrasi



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve üzerinde 'Ben okuyorum ya sen?' yazan kokartı kitap dostlarına takan Gönüllü Takımı, Sosyal Demokrasi Derneği'nin 'Katılımcı Demokrasi' isimli kitabını alkışlar eşliğinde verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kitap okumayı özendirmek amacıyla düzenlediği bu etkinliği çok beğendiklerini söyleyen kitap dostları, herkesi özellikle toplu taşıma araçlarında kitap okumaya davet etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Takımı, hafta boyunca toplu ulaşım araçlarında sürpriz kitap dağıtımlarına devam edecek.



