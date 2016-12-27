Vatandaşın gözü kulağı asgari ücret komisyonunda

Yaklaşık 13 milyon vatandaşı ilgilendiren asgari ücret, 2017’ye sayılı günler kala tekrar tartışma konusu oldu. Daha önce üç kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 29 Aralık’ta tekrar bir araya gelecek. 2016 yılının başında 1300 TL’ye yükseltilen asgari ücrete yeni yılda 1600 ile 2000 TL arasında değişen artış taleplerinin değerlendirileceği toplantıdan vatandaşlar olumlu sonuçlar bekliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusu olmaya devam ederken, sokaktaki vatandaşlar farklı beklentiler içerisinde. 4 çocuk sahibi ve asgari ücretle çalışan Ayhan Kara, “Bu zamanda 1300 TL ile geçinmek oldukça zor. Özellikle çocuklarımızın bakımı ve okul ihtiyaçları, kış mevsiminde olmamız bütçemizi fazlaca zorluyor. Benim isteğim asgari ücretin en az 1600 TL olması yönünde” dedi. Bir başka asgari ücretli çalışan Şenol Gülen de “ İnsanların en az 600 TL kira gideri, bunun yanı sıra fatura ve mutfak masrafı var. Kimseye muhtaç olmadan, kendi bütçemizle, bankalarla, kredilerle sorun yaşamamak için asgari ücret 2000 TL’den az olmamalıdır” diye konuştu.



Ayşe Alım ise, “Asgari ücret en az 2000 TL olmalı. Çünkü açlık sınırı çok yükseldi. İnsanlar, bu şartlarda çocuk yapmaya bile korkuyor. Yabancı ülkelerde bu açlık sınırı Türkiye’nin çok üzerinde bulunuyor. Artık ülkemizde bu soruna bir çare bulmalı” diye konuştu. Demet Atalay, “ Asgari ücrete yüksek zam yapılmalı. İnsanlar aile geçindiriyor. Alınan 1300 liralık maaş ile kimse aile geçindiremez. Bu ücret yetersiz kalıyor” ifadelerini kullandı. Evinin kirada olduğunu ve aldığı ücretin yarısının kiraya gittiğini vurgulayan Yakup Aslan, “Asgari ücret en az 1700 TL olmalı. Zaten maaşımın yarısı kiraya gidiyor. Bu maaş ile geçinmek çok zor” dedi.



