‘Ülkede hala hukuk varmış’ dedik



Okulumuz en kısa zamanda yeniden açılacak

‘Bu süreçte destek olanlara teşekkür ediyoruz’

Taşınma esnasında oluşan hasarlar ne olacak?

Nevvar Salih İşgören İlkokulu için çıkarılan boşaltma kararına karşı dava açan 5 veliden Ecem Canıdar, Duygu Bahar Tunca ve Ufuk Okutkan, örgütlenip, mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme kararı 22 Ağustos’ta açıklandı. Nevvar Salih İşgören İlkokulu’nun yerinde kalmasına karar veren mahkeme kararı sonrası okulu boşaltan BİLSEM, okulu yeniden boşaltılacak. Mahkeme sürecini beklemeden yapılan süreçte ortaya çıkan zarar ise yine devletin kasasından çıkacak. Bir müfettişin raporunda yanlış ve eksik bilgiler vermesiyle başlatılan süreçte, haklı olduğuna inanan veliler sonuna kadar sürdürdükleri mücadelesini kazandı. Bu sürecin yaşanmasına neden olan müfettişe, yanlış ve eksik rapor yazmasından dolayı ne yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.Bu süreçte hukuki yolların hepsini tükettiklerini ve zor bir mücadele geçirdiklerini belirten öğrenci velisi ve davacı Ecem Canıdar, ‘Ciddi bir prosedürden geçtikten sonra da bekledik. En zoru da beklemek oldu. Bizim itirazımızın temeli müfettiş raporunun yanlış ve eksik olmasıydı. Yazılan veriler yanlış ve eksikti. Sonrasında ise 2 okul karşılıklı olarak taşındı. Bu taşınma sürecine mahkeme kararı beklenmeden başlandı. Davayı kaybetseydik, Alsancak’ın tek ilkokulu da kaybolacaktı. Bu da en büyük mağduriyetimiz olacaktı. Süreç yıpratıcı ve zor geçti ve iki tarafta bu süreçte ajite oldu. Ancak haklı olmanın vermiş olduğu mutluluk ise çok büyük oldu. Bu karar çıktığında hala ülkede hukuk varmış dedik. Adaletin er geç yerini bulduğuna inandık’ diye konuştu.Türkiye’de başlatılan akıllı tahta projesinin kullanıldığı tek ve ilk ilkokulun burası olduğunu vurgulayan Canıdar, sözlerini şöyle sürdürdü: Akıllı tahtaların arşiv yapılması için demirlerle kapatıldığını gördük. Bu tahtalar kullanılamayacak durumda. Eğitim için devletin sunmuş oldukları, arşiv için sadece bir monte aksesuarı olarak kullanılıyor. Bu çok acıdır. Devletin özel projesine zarar veriliyor. Bu konuda da bir şeyler yapılması gerekiyor. Okul müdürümüzle mahkeme kararını konuştuk. Zaten ona da ulaşılmış. Okul müdürümüz BİLSEM’den en kısa zamanda okulu boşaltmasını istedi. En kısa zamanda okulumuz taşınacak ve yeniden açılacak.Bu süreçte kendilerine onay veren İzmir Vali yardımcısı Fatih Damatlar’dan da ciddi destek gördüklerini belirten Canıdar, ‘Bu süreçte eksik ve atlanmış şeyler olduğunu ve yanımızda olduğunu söyledi. Hatta kendisiyle görüşen öğretmenlerimize bu durumun uygun olmadığını dahi belirtmiş. Hep yanımızda yer aldı. Valilikten karşı bir direniş ya da diretmeyle karşılaşmadık. Bunun yanında Eğitim İş Sendikası ve CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in desteğini de unutamayız’ dedi.Bu okulun mahkeme sürecini beklemeden taşınmasının devleti de ciddi bir maddi zarara uğrattığına dikkat çeken öğrenci velisi Ufuk Okutkan, şunları söyledi: Bu süreçte okulumuzda ciddi hasarlar oluştuğunu gördük. Bu konuda devletimizin yanındayız. Çünkü yukarıda baya tahribat oluştuğunu gördük. Burada keyfi keder bir taşıma oldu. Yargıdaki bir süreçte nasıl böyle keyfilik olabildiği ise ayrıca düşündürücü bir durum. Beklenilseydi bu maddi zarar da oluşmayacaktı. Yangından mal kaçırır gibi gece bile taşıma işlemi yapıldı. En kısa zamanda okulumuz ve öğretmenlerimizin atanmasını bekliyoruz.