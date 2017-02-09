Velilerden müfredat değişikliğine tepki

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) üyeleri İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptıkları basın açıklaması ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim müfredatında yapmayı planladığı değişikliğe tepki gösterdi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Konak'taki binası önünde biraraya gelen Veli-Der üyesi yaklaşık 20 veli "Laik, bilimsel, eşit, parasız eğitim istiyoruz" yazılı pankart açtı. "Tüm okullarda tam gün eğitim istiyoruz", "Laboratuarı, kütüphanesi, sanat atölyeleri olan okullar istiyoruz", "Müfredat değişikliğiyle çocuklarımız doğayı anlayamaz hale gelecek" yazılı dövizler taşıyan dernek üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim müfredatında yapmayı planladığı ve resmi web sitesi aracılığıyla öğretmenler ile velilerin görüşüne sunduğu değişiklikleri protesto etti. Grup adına basın açıklamasını Veli-Der İzmir Konak Şube Başkanı Yusuf Çakır okudu. Müfredat taslağının 4+4+4 uygulamasının devamı niteliğinde olduğunu belirten Çakır, "Laik ve bilimsel eğitime dair kalan son bilgiler de müfredattan çıkarılmıştır. Cumhuriyet kazanımlarına ve cumhuriyet değerlerine ilişkin ortak değerlerimiz, ortak tarihimiz müfredat taslağında yok sayılma noktasında getirilmiştir. İlkokuldan başlayarak tüm derslerin içerikleri 'değerler eğitimi' konuları üzerinden dizayn edilmiş, İngilizce dersine bile din, ibadet gibi konular eklenmiştir" dedi.



Evrim konusu olmadan biyoloji dersinin düşünülemeyeceğini ifade eden Çakır, "Laboratuarsız okullar ve bilimi reddeden müfredat taslağı ile fen derslerinin içi fiilen boşaltılmış, mikroskobun mucidi Galileo Galilei dahi biyoloji dersi müfredatından çıkarılmıştır. Yeni müfredat çalışması, 'paran varsa ve paran kadar eğitim' uygulamasının devamıdır. Çocuklarımızın ve memleketimizin geleceğini belirleyecek bir müfredat değişikliğinin 20 günlük sınırlı bir süreyle kamuoyuyla paylaşılması bile bakanlığın eğitime verdiği önemsizliğin bir kanıtıdır. Okul öncesi eğitimin 3 yaşından itibaren ücretsiz olması gerekirken, müfredat taslağında okul öncesi eğitim yok sayılmıştır. Sanat ve spor dalları da görmezden gelinmiştir. Biz veliler için bu müfredat taslağı hayal kırıklığıdır. Çocuklarımız için eşit, parasız, laik, bilimsel ve kamucu eğitim istiyoruz" diye konuştu.



Grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

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