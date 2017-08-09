Velilerin kafası karıştı. Okul öncesi eğitimde ücret var mı yok mu?

Türk Eğitim- Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, İzmir'de okul öncesi eğitimde ücret karmaşası yaşandığını, bunun nedeninin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl uygulamayı planladığı ücretsiz ve zorunlu okul öncesi eğitimi pilot il projesinin sonlandırılmasından kaynaklandığını belirtti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise ücret tespit komisyonunun aldığı kararların okullara gönderildiğini, idarecilerin iş ve işlemlerini bundan sonra bu yazıya göre yürüteceklerini açıkladı

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi veli ve öğrencileri okul kayıt telaşı aldı. Okul öncesi eğitim için çocuklarını kayıt yaptırmak isteyen veliler de okul arayışına girdi. Ancak bazı okullarda kayıt parası alınıp bazılarında alınmadığı iddiası velilerde kafa karışıklığına neden oldu. Duruma tepki gösteren veliler sorunun çözüme kavuşması için yetkililerin müdahale etmesini istedi.



Yaşanan sıkıntıyı değerlendiren Türk Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, okul öncesi eğitimdeki bu karmaşanın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kaynaklandığını belirtti. Demir, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitimin ücretsiz ve zorunlu olmasıyla ilgili pilot uygulaması bu yıl İzmir'de başlatılacaktı. Ancak eğitim öğretim yılı başlamadan pilot uygulamadan vazgeçildi ve okullara yazı gönderildi. Ücret konusunda ikinci bir yazının beklenmesi ifadesi de bu yazıda yer aldı" dedi.



Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliği'nin 67'nci maddesinde ücretlerin Valilik tarafından belirleneceği ifadesinin açıkça yer aldığını belirten Demir, "Bu yıl taban 350 lira tavan 450 lira olarak belirlenmiş durumda. Okul idaresi yönetmeliğe baktığında 2017-2018 yılı için ücret belirlemiş. Ancak Bakanlığın yazısında 'pilot uygulamadan vazgeçildi, parasal konuda bizden yazı bekleyin' deniyor. İddialara göre bazı okul müdürleri yönetmeliğe göre hareket edip bu parayı alıyorlar. Çünkü bu sınıfların masrafı diğer şubelere göre daha ağır. Çocukların bakımı, temizlik masrafı, ek personel ücreti gibi masrafları var. Maliyeti ağır ve okulların bu masrafın altından kalkacak maddi gücü yok. Bazı okul idarecileri ise ikinci yazının gelmesini bekliyor. Dolayısıyla bu kargaşanın bir önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Veliler kendi içinde irtibat halindeler. Konuşurken biri benden ücret alındı diyor, öbürü alınmadı diyor. Böyle olunca veli ile okul yönetimi karşı karşıya geliyor. Yetkililerden bu konuyu çözüme ulaştıracak bir açıklama bekliyoruz" dedi.



İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, keyfi uygulamaların önüne geçilebilmesi adına ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulan ücret tespit komisyonunca alınan kararın, okullara iletildiği ve idarecilerin iş ve işlemlerini bundan sonra ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştireceği bildirildi.