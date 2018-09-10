Velilerin okul forması çözümü: Ucuz ürüne arma diktirmek!

İzmir'de, yeni eğitim- öğretim yılının başlayacağı 17 Eylül öncesinde ailelerin okul alışverişleri sürüyor. Özel okul kıyafetlerinin fiyatları cep yakınca, veliler, farklı teksil firmalarının benzer ürünlerine yöneldi. Okulun armasını, yarı fiyatına satın aldıkları kıyafetlere diktiren veya ördüren veliler, bu sayede tasarruf yapıyor

Okulların açılmasına sayılı günler kala, öğrenciler ve velileri alışveriş telaşı sardı. Özel okullardaki öğrenci kıyafetlerin fiyatı ortalama 900 ila 1200 TL'yi bulunca, çok sayıda veli alternatif aramaya başladı. Özel okulların genellikle kendilerinin sattığı kısa kollu polo yaka tişört 50- 70 TL arasında iken, alternatif tekstil firmaları aynı modeli 15.95-22 TL arasında satıyor. Özel okulda fiyatı 100- 120 TL olan pantolonu mağazalarda 29.95-35 TL arasında fiyatlara bulmak mümkün oluyor. Veliler, okulun armasını dışarıdan satın aldıkları bu kıyafetlere ördürerek, çocuklarının ihtiyaçlarını yarı fiyatına karşılamış oluyor.

Velilerin mağduriyetine dikkat çeken Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay, "Veliler, özel okulların öngördüğü okul kıyafeti fiyatlarından hiç memnun değiller. Kıyafetlerle ilgili alternatif yollara yöneliyorlar, bir arayış içindeler. Dışarıdan benzer ürünleri alarak üzerine özel okul amblemini ördürme, diktirme yoluna giden çok fazla veli var. Özel okullar, okul kıyafeti konusunda hiçbir pazarlık payı bırakmıyor. Dolayısıyla veliler bu durumdan oldukça şikayetçi" dedi.

FİYATLAR YARI YARIYA FARK EDİYOR

İzmir’deki bazı özel okulların kıyafet satış fiyatları ise şöyle:

Kısa kollu polo yaka tişört 50- 70 TL, V yaka tişört 45- 65 TL, şort etek 59- 98 TL, şapka 15 TL, uzun kollu sweat 98-135 TL, ekose şort 55- 65 TL, uzun kollu penye 58-65 TL, uzun kollu polar 100-165 TL, penye 45- 58 TL, yelek 70-120 TL, pantolon 100- 120 TL, eşofman takımı 135 TL.

Alternatif tekstil firmalarında ise fiyatlar şu şekilde: Kısa kollu polo yaka tişört 15.95-22 TL, V yaka tişört 9.95-15.95 TL, şort etek 20-29.95 TL, uzun kollu sweat 29.95-39.95 TL, uzun kollu penye 19.95 TL, uzun kollu polar 35.95 TL, yelek 29.99 TL, pantolon 29.95-35 TL, eşofman takımı 49.95 -59.95 TL.