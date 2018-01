Victoria Secret meleği İzmir'de podyuma çıkacak!

Sektöründe Avrupa’nın en büyüğü olan IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı; dünyaca ünlü mankenleri ağırlayacağı defilelerle “gelinlik, damatlık ve abiye merkezi” olarak anılmaya devam edecek

Bu yıl 12’ncisi gerçekleşecek olan IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından 16 – 19 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenecek.



Yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık olarak fuarizmir’de gerçekleştirilen IF Wedding Fashion İzmir, düzenlenecek defileleri, gelinlik, damatlık ve abiye tasarımlarıyla sektörde yine öne çıkacak ve 2018 - 2019 modasını belirleyecek. Yapılacak iş görüşmeleri, anlaşmalar, 2018 tasarımlarının görücüye çıkmasıyla İzmir, 2018 ve 2019’da da ticaretin ve modanın merkezi olacak.



Türkiye’de ilk kez İzmir’de podyuma çıkacak



4 gün sürecek IF Wedding Fashion İzmir’de, gerçekleşecek 6 defile ile birlikte dünyaca ünlü mankenler podyumda olacak. IF Wedding Fashion İzmir’de, bu yıl bir ilk de yaşanacak. Abiye giyim markası AlfaBeta tarafından 16 Ocak’ta gerçekleşecek defilede, Victoria’s Secret meleği Maryna Linchuk Türkiye’de ilk kez İzmir’de podyuma çıkacak.





Organizasyonunu Öner Evez’in üstlendiği AlfaBeta SS 18 ‘COUTURE’ defilesinde podyumda olacak Victoria Secret meleği Maryna Linchuk, Türkiye’de ilk kez podyuma çıkacağı için çok heyecanlandığını ifade etti.



Victoria Secret meleği Maryna Linchuk ile birlikte, mankenliğe veda edip müzik sektörüne geçiş yapan Ayşe Hatun Önal da uzun bir aranın ardından IF Wedding Fashion İzmir’de podyuma çıkacak. Defilede Merve Büyüksaraç, oyuncu ve model Tuba Melis Türk ile Ece Begüm Yücetan gibi 30 model de görsel şölen yaşatacak.



‘Perla’ ünlü modellerle sahnede olacak



IF Wedding Fashion İzmir’de 17 Ocak günü, 2017 yılının Gelinlik Tasarım Yarışması birincisi Amor Gariboviç’in performans defilesi gerçekleşecek. Gariboviç’in ‘Perla’ adını verdiği, gelinlik ve abiyeden oluşan 35 parçalık koleksiyonu, moda severlere görsel şölen yaşatacak. fuarizmir’in A Holü’nde yapılacak defile, 18:00’de başlayacak. Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Irmak Atuk, Merve Büyüksaraç, Elif Ece Uzun gibi ünlü mankenler, Gariboviç’in tasarımlarıyla sahnede olacak.



Defile şöleni



Moda severlerin 4 gün boyunca isteklerini karşılayacak etkinlikler ve tasarımlar sunacak olan fuarda, ayrıca 16 Ocak Salı günü 9. Gelinlik Tasarım Yarışması’nın final defilesi gerçekleşecek. Birinci olarak genç tasarımcı, 2019 yılında performans defilesi yapmaya hak kazanacak.



17 Ocak Çarşamba günü Osmanlı Moda firması tarafından sahnede olacak defilede, geçmişin çizgileri geleceğin modasıyla buluşacak. 18 Ocak Perşembe günü ise Quesste Damatlık 14:00’de, Ottoman Wedding de 15:30’da defile performansı sunacak.