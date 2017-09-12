Vurgun Servis A.Ş.'ye yol vermeyin

'İşin ehli kişiler servise çıksın'
Bazı ana okulu, etüt vb. eğitim merkezlerinin adlarına kayıtlı veya kiraladıkları araçlarla öğrenci taşımacılığı yaptığını söyleyen Bostancı, 'S' ve 'C' plakalı servisçi esnafın da mağdur edildiğini belirtti. Bostancı, 'Eğitim kurumlarının gerek öğretmenlerini, gerekse kendi personellerini taşıması ticari faaliyet değil. Kendilerine ait araçlarla bu taşımacılığı yapmalarında sakınca yok. Ancak bu kurumlar kendi personelleri ve öğretmenleri dışında başka kurumların da öğrencilerine taşıma hizmeti vermektedirler. Bu da merdivenaltı ticarete yol açıyor. İşini layığıyla, belgesiyle ve vergisiyle yapan servisçileri de mağdur ediyor. Bırakın her işi ehli olan kişiler yapsın. Ticari amaçla öğrenci taşıyan servisler, öğrenciyi önemsemez; paramı alayım diye düşünür. Bu tür düşünceye sahip kurumlarla iş yapmayın. Can güvenliği her şeyden daha önemlidir' diye konuştu.
Denetimlerde mobil ekip kurulmalı
Denetimlerde yakalanan korsan servislere yaptırımların yetersiz olduğunu söyleyen Bostancı, 'Korsan taşımacılık yapan araç suçüstü yakalansa dahi araç sahibi direksiyonda olmadığından 60 gün bile trafikten men edilmiyor. Şirket adına şirketin sahibi ya da yetkilisi direksiyona çıkmadığından korsanla mücadelede başarı sağlanamıyor. 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nun 2/3 maddesinin düzeltilmesi gerekiyor. Denetim birimlerine yardımcı olmak ve kısa sürede netice almak için esnaf odaları birlikleri, ilgili meslek odası, emniyet, belediye ve milli eğitim yetkililerinden oluşan mobil denetim ekiplerinin kurulması yerinde olacaktır' diye önerisini sundu.
'Güvenlik bildirimi düğmeleri yapılmalı'
Servis araçlarında güvenliğin sağlanabilmesi için kameralardan ziyade servis içi denetime ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyen Bostancı, 'Öğrenci evden çıktıktan sonra servise binip binmediğinin kontrol edildiği bir sisteme geçmeliyiz. Servisin bitiminde ise servisten inip inmediğiyle ilgili bilgilendirmelerin, yoklama bilgisinin velilere anında bildirilmesi gerekiyor. Serviste sürücü performansının genel tavır ve davranışların takip edilmesi, servis aracında 3 öğrencinin kalması durumunda acil düğme sistemiyle emniyete bildirim gitmesi öğrenci güvenliği için daha iyi bir sistem olur' dedi.