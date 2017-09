Vurgun Servis A.Ş.'ye yol vermeyin

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, bazı eğitim kurumlarının araçlarının başka eğitim kurumlarının öğrencilerini taşıyarak, korsan taşımacılık yaptığını söyledi. Bu durumun eğitim kurumlarında rant sağlanmasına sebep olduğunu söyleyen Bostancı, 'Vurgun Servis A.Ş.'ye son verilmeli' dedi



- Okul öncesi eğitim alan minik öğrenciler ve lise 1. sınıf öğrencileri dün itibariyle eğitim-öğretim yılına başladı. Eğitim yılının başlamasıyla beraber veliler, öğrencilerini güvenle teslim edebilecekleri servis arayışına girdi. İzmir Otobüs çüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, güvenli servis araçları ve korsan servisler hakkında açıklamalarda bulundu. Bostancı, 'Bazı eğitim kurumlarıyla ilgisi olmayan servis araçları öğrenci taşıyarak, korsan taşımacılık yapıyor. Bazı anaokulu, etüt, devlet okulları, özel okullar vb. eğitim kurumları kendi adlarına kayıtlı olan araçları ile taşımacılık yapıyor. Bu durum kutsal bir amaca hizmet veren eğitim kurumlarında rant sağlanmasına sebep oluyor. Vurgun Korsan Servis A.Ş.'ye son verilmeli. Aynı zamanda bu araçlar resmi yerlere kayıtlı olmadığı için denetim de sağlanamıyor. İzmir'in Çiğli ilçesinde anaokuluna giden 3 yaşındaki Alperen'in korsan bir serviste yaşamını yitirmesi halen yüreğimizi dağlıyor. Bu acı, tüm Türkiye'de yıllardır anlatılmaya çalışılan korsan servis sorununun ciddiyetini ortaya koydu. Bu ciddiyetin acı veren bu olayın ardından fark edilmesi üzücü bir durum. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası olarak uzun yıllardır korsan ile mücadelede yılmadan ve yorulmadan çaba sarf ediyoruz. Bundan sonra yine aynı vakaların yaşanmaması için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor' dedi.Bazı ana okulu, etüt vb. eğitim merkezlerinin adlarına kayıtlı veya kiraladıkları araçlarla öğrenci taşımacılığı yaptığını söyleyen Bostancı, 'S' ve 'C' plakalı servisçi esnafın da mağdur edildiğini belirtti. Bostancı, 'Eğitim kurumlarının gerek öğretmenlerini, gerekse kendi personellerini taşıması ticari faaliyet değil. Kendilerine ait araçlarla bu taşımacılığı yapmalarında sakınca yok. Ancak bu kurumlar kendi personelleri ve öğretmenleri dışında başka kurumların da öğrencilerine taşıma hizmeti vermektedirler. Bu da merdivenaltı ticarete yol açıyor. İşini layığıyla, belgesiyle ve vergisiyle yapan servisçileri de mağdur ediyor. Bırakın her işi ehli olan kişiler yapsın. Ticari amaçla öğrenci taşıyan servisler, öğrenciyi önemsemez; paramı alayım diye düşünür. Bu tür düşünceye sahip kurumlarla iş yapmayın. Can güvenliği her şeyden daha önemlidir' diye konuştu.Denetimlerde yakalanan korsan servislere yaptırımların yetersiz olduğunu söyleyen Bostancı, 'Korsan taşımacılık yapan araç suçüstü yakalansa dahi araç sahibi direksiyonda olmadığından 60 gün bile trafikten men edilmiyor. Şirket adına şirketin sahibi ya da yetkilisi direksiyona çıkmadığından korsanla mücadelede başarı sağlanamıyor. 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nun 2/3 maddesinin düzeltilmesi gerekiyor. Denetim birimlerine yardımcı olmak ve kısa sürede netice almak için esnaf odaları birlikleri, ilgili meslek odası, emniyet, belediye ve milli eğitim yetkililerinden oluşan mobil denetim ekiplerinin kurulması yerinde olacaktır' diye önerisini sundu.Servis araçlarında güvenliğin sağlanabilmesi için kameralardan ziyade servis içi denetime ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyen Bostancı, 'Öğrenci evden çıktıktan sonra servise binip binmediğinin kontrol edildiği bir sisteme geçmeliyiz. Servisin bitiminde ise servisten inip inmediğiyle ilgili bilgilendirmelerin, yoklama bilgisinin velilere anında bildirilmesi gerekiyor. Serviste sürücü performansının genel tavır ve davranışların takip edilmesi, servis aracında 3 öğrencinin kalması durumunda acil düğme sistemiyle emniyete bildirim gitmesi öğrenci güvenliği için daha iyi bir sistem olur' dedi.