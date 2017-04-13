Yerel tohumlar yaşatılıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenecek yerel tohum şenliğinde 100 bin tohum ve fide dağıtılacak

Son 5 yılda ülkenin dört bir yanına yaklaşık 1 milyon tohum ve fide dağıtan Seferihisar Belediyesi, "Yerel tohumu yaşatıyoruz" sloganıyla düzenlenecek yerel tohum şenliğinde üretimde kat edilen yolu Türkiye genelinden gelen örnekleriyle paylaşacak. 13 Mayıs Cumartesi günü Seferihisar'ın Ürkmez Mahallesi'nde düzenlenecek etkinlikte, Seferihisar'dan yola çıkarak Türkiye'ye yayılan tohumların meyve ve sebzeleri aynı masada buluşacak. Ürkmez'de yaşayan kadınların yöresel yemekleri ve Seferihisar'ın köylerinde üretim yapan köylülerin açacağı stantlarda yine lezzetli yiyecekler şenliğe katılanlarla bulaşacak. Seferihisar Belediyesi 100 bin tohum ve fideyi, yerel tohum mücadelesine katılmak isteyenlerle buluşturacak. Şenlikte ünlü müzik grubu Yeni Türkü sahne alacak. Yerel tohumun üretimini yasaklayan tohumculuk yasasına karşı, tohum çeşitliliğini korumak ve yerel tohumun yok olmasına engel olmak için başlatılan tohum seferberliğinin Türkiye'ye yayıldığını söyleyen CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, artık ülkenin tüm bölgelerinde tohum takas şenliklerinin düzenlendiğini belirtti. Soyer, "Tohum seferberliğinde aldığımız yol ve Türkiye'nin sahipleniyor olması, bu işe başlarken kurduğumuz düşe ne kadar yaklaştığımızı gösteriyor. İleriki günlerde şenlik ve tohum çalışmalarımızla ilgili çok daha detaylı açıklamalar yapacağız. Türkiye'nin dört bir yanından Seferihisar Can Yücel Tohum Merkezi'nden çıkıp toprakla buluşan ve sofralara taşınan meyve ve sebzeler ve bunları üreten yerel tohum gönüllüsü çiftçilerimiz Ürkmez'de olacak. Yerel tohumlarımızdan oluşan meyve ve sebzelerin sofralarımızda yer almasının mutluluğunu hep birlikte bayram havası içerisinde kutlayacağız. Ben şimdiden herkesi etkinliğimize davet ediyorum" dedi. Etkinlik 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 13.00'te Seferihisar'ın Ürkmez Mahallesi'nde başlayacak.

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